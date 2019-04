Franz Weber, bien plus qu’un idiot utile

Dans les rangs des grandes figures contemporaines suisses clivantes qui parlent français avec un accent alémanique plus ou moins prononcé, il n’en reste désormais plus que deux: Christoph Blocher et Jean Ziegler. Franz Weber, en matière d’écologie, est bien plus que le dernier des Mohicans ou l’incontournable mouche du coche. Grâce à lui, notre pays lave plus vert. Le sauveur de Giessbach laisse derrière lui une pléiade d’héritiers. Et un paysage qui n’aurait pas la même gueule si l’homme n’avait pas mené tous ces combats. Le lion de Clarens fut bien plus qu’un idiot utile répétant inlassablement la même litanie. Des paroles aux actes, il aimait jouer avec les limites.

Lui rendre hommage sans mentionner ses dérapages ou ses ambiguïtés serait d’ailleurs presque une insulte. Car, oui, comme pour tous les révolutionnaires ou les utopistes, il y avait chez lui une part assumée d’idéologie, de populisme, de dogmatisme. Une façon de réécrire l’histoire quand elle ne servait pas son storytelling. Un sens rare du coup médiatique qu’il montait avec certains journalistes complices, voire complaisants. C’est aussi tout ça qui faisait son «charme» et sa spécificité. Il faut des visages pour porter des luttes.

Y compris, bien sûr, celles, emblématiques, de Lavaux ou des résidences secondaires. Dans le dernier numéro du journal de sa fondation, dont le slogan est «indépendant – intrépide – compétent», sa fille et successeure Vera Weber dénonce les plans d’un aquarium géant à Bâle, sur lesquels les citoyens voteront prochainement, d’un téléphérique sur le lac de Zurich ou de six bâtiments locatifs projetés sous la vieille ville de Morat. Mais aussi la chasse à l’ivoire des éléphants africains ou, évidemment, sempiternellement, la corrida.

Au bazooka verbal, avec tous les raccourcis propagandistes comme le veut la tradition familiale. Ces derniers temps, Franz Weber avait perdu la mémoire de ses victoires et de ses défaites. Aujourd’hui comme demain, les phoques de la banquise canadienne et Brigitte Bardot ne seront pas les seuls à se souvenir de lui. (24 heures)