Haris, un ami qui vous veut presque du bien

On a failli être d’accord avec Joël Robert. Celui qui, sur les ondes publiques, aime démolir l’équipe de Suisse avec tous les superlatifs et poncifs qui siéent à sa fonction de journaliste sportif. Digne voix armée de la vindicte populaire. Parfois à raison, parfois à déraison. Dans son viseur, il y a plus d’une fois Haris Seferovic. Souvent à raison, parfois à déraison. L’avant-centre de la Nati a trop souvent traversé les matches comme un fantôme pour qu’on n’entame pas une chasse aux sorcières contre lui.

Mais de Haris à Héros, il n’y a désormais plus que deux lettres que le plus Bosniaque (dans bosniaque, il y a «niaque», un qualificatif qu’on utilisait peu pour lui) des Suisses a allégrement franchies dimanche dernier. Sur le podium qui a défrité la Belgique, on trouve aussi les plus congolaises – ah la belle revanche postcoloniale – des jambes noueuses à croix blanche, celles de Kevin Mbabu. Et les tours du plus Kosovar des lutins bodybuildés de Bâle-Campagne, Xherdan Shaqiri.

Mais revenons à Haris. Qui veut dire «grâce» en grec ancien et, en arabe, «celui qui médite». Après le second but belge, pas vraiment zen, on a failli éteindre le poste. En zappant sur LCI à ce moment-là, l’information continue à la française annonçait d’ailleurs déjà la Belgique qualifiée. Mais l’ami Seferovic a mis trois buts. De quoi oublier les sifflets passés et la disette du buteur? «Des fois, vous ne savez pas pourquoi la balle rebondit à droite au lieu de partir à gauche, confiait-il au «Matin Dimanche» quelques heures avant le match de Lucerne. Et des fois, vous la recevez dans les pieds, en bonne position. Pourtant, vous êtes le même joueur, je vous assure. Bien sûr que je rate des occasions. Je ne suis pas Ronaldo ou Messi, qui marquent pratiquement sur chaque attaque. Moi, il m’arrive d’avoir besoin d’une ou deux chances pour scorer. Mais il y a aussi des périodes où je la mets systématiquement au fond, et ces moments-là, j’ai l’impression qu’on les oublie facilement.»

Alors on n’oubliera pas ceux de dimanche. L’un du gauche (son bon pied), l’un du droit, l’un de la tête. Un peu comme Michel Platini lors de l’Euro 1984 contre ce qui s’appelait encore la Yougoslavie. «Platoche» en avait aussi mis trois sur cinq à la Belgique et la France avait remporté la compétition. Mais ça Haris ne s’en souvient sûrement pas. Il est né huit ans plus tard. Il pense peut-être à gagner la Ligue des nations. Et continuera à traverser bons et mauvais moments avec ce même regard écarquillé. Une histoire de regard? «Mes parents sont fiers de moi, c’est ce qui compte le plus. Je le vois dans le regard de mon père: ce que j’ai accompli a de la valeur à ses yeux. Donc j’avance.» Une histoire de regard. (24 heures)