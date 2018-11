Huit mille personnes dans la rue, pour beurre

Des professionnels de l’éducation, des profs, des parents, des grands-parents, des gamins, des bébés, des syndicalistes en veux-tu en voilà, et même quelques pédiatres. Une marée bigarrée de huit à neuf mille personnes a déferlé mardi soir dans les rues de Lausanne, avec force pancartes, pour protester contre les nouvelles normes d’encadrement des 4-12 ans édictées par l’Établissement intercommunal pour l’accueil parascolaire (EIAP). Une manifestation d’une ampleur inédite, d’autant qu’elle était précédée par un mouvement de grève observé par un grand nombre de garderies et de lieux d’accueil pour écoliers.

Le message de la population est on ne peut plus clair: l’équation plus d’enfants par éducateur/trice ne passe pas. Cette nouvelle donne, rappelons-le, ne plaît pas davantage à la Municipalité de Lausanne et laisse dubitatif l’État de Vaud, chargé de surveiller les structures d’accueil. Alors? Alors rien, prévenait en substance le syndic de Chavornay, président de l’EIAP, le jour même de la mobilisation.

Peut-on ainsi s’asseoir sur des milliers d’administrés en colère? Pareils à des enfants qui joueraient à faire semblant, les membres de ce nouvel organisme intercommunal persistent à vouloir compter cette vague de protestation pour du beurre. Christelle Luisier, syndique de Payerne et vice-présidente de l’EIAP, ne recule pas d’un millimètre: le processus démocratique a été suivi, le nouveau cadre entrera en vigueur le 1er janvier, comme prévu.

Tout en se déclarant ouverte au dialogue, l’élue PLR tacle au passage le personnel éducatif. Éducateurs et éducatrices auraient profité de leur proximité avec les parents pour les rallier à leur cause à travers un message fallacieux, agitant le spectre d’une baisse de qualité de la prise en charge et de la sécurité des enfants. Les foules influençables apprécieront. Au moment où les professionnels de l’enfance sont plus que jamais légitimés à renégocier les nouvelles normes du parascolaire, l’huile eût été plus utile dans les rouages que sur le feu. (24 heures)