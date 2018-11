Il était trop tard pour sauver le Comptoir

Ainsi donc, le Comptoir Suisse est mort. Les quelques visiteurs ayant parcouru une dernière fois les allées désespérément vides du Palais de Beaulieu en septembre dernier ne seront pas surpris. Après la baffe d’une baisse de 43% de la fréquentation, il est compréhensible que plus personne ne veuille investir ne serait-ce que 1 franc dans une symbolique 100e et dernière édition. Même si celle-ci était intensément désirée par les derniers fervents supporters du rendez-vous automnal, ce serait trop tard. Le mal était trop profond.

Les causes du déclin régulier du Comptoir Suisse ont souvent été répertoriées et analysées. Mais à l’heure de mettre un point final à un siècle d’histoire et de traditions vaudoises, on a l’impression que c’est surtout la perte de son volet festif qui a tué la manifestation. Le boom de l’e-commerce existe aussi du côté de Cossonay, Yverdon, Payerne, Échallens, Oron ou surtout Martigny. Autant de lieux accueillant des comptoirs de différentes tailles qui, eux, rencontrent toujours le succès.

Mais à Lausanne, quelque chose s’est cassé. En grandissant, la ville a perdu ses attaches rurales. Son centre est devenu à lui tout seul un supermarché à ciel ouvert. Vu la perte d’attrait du Comptoir et les déceptions successives infligées aux fidèles de la foire, il est sans doute plus sage de renoncer à sa dénomination historique. Un geste symbolique permettant de vraiment tourner la page et d’imaginer un nouvel événement que tout le monde souhaite rassembleur.

Si les produits du terroir semblent être une thématique prometteuse, les défis à relever n’en sont pas moins multiples. À commencer par celui de trouver une recette plaisant autant aux citadins qu’aux campagnards. Pour le reste, la nouvelle manifestation devra affronter les mêmes embûches qui ont progressivement affaibli le Comptoir Suisse: accès en voiture, parkings payants ou règles plus sévères en matière de consommation d’alcool, tensions avec les voisins du site autour des questions de nuisance. Le projet d’avenir paraît ambitieux. Malgré tout, on a très envie d’y croire. (24 heures)