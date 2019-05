Il manque de l’huile dans le PALM

Le Projet d’agglomération Lausanne-Morges est-il une prodigieuse usine à gaz? Impossible d’ignorer cette question lorsqu’on voit les tonnes de paperasses que génère ce PALM, les innombrables heures de travail que lui consacrent fonctionnaires, élus et mandataires – du pain bénit pour ces derniers –, et qu’on compare tout ça au bilan de ses réalisations. Elles sont bien minçolettes au bout de douze ans.

Oui, les chiffres sont cruels et ils donneront certainement du grain à moudre à quelques agglosceptiques, mais il faut aussi les voir dans leur globalité. La Confédération a déjà versé 32 millions de francs au Grand-Lausanne. Cette somme, encore modeste, a financé des mesures nécessaires pour accompagner son essor démographique: nouvelles pistes cyclables, itinéraires piétonniers, développement des transports publics, etc. Il serait bien sûr absurde que la région la plus dynamique de Suisse ne participe pas à cette grande course aux subventions fédérales. D’autant que les dossiers qu’elle dépose sont très bien notés par Berne. Dans le grand casino de la politique des agglomérations, Lausanne a visiblement trouvé la martingale.

Tout aussi absurde serait de s’en satisfaire. Le PALM ne concrétise pas ses belles intentions et, si le blocage du plus emblématique de ses projets, le tram, pèse lourd dans la balance, Toto Morand et les protecteurs de la forêt du Flon ne sauraient servir de boucs émissaires. Chaque acteur doit faire son introspection: l’opulent État de Vaud comme les moins opulentes Communes, forcées de se coordonner parfois dans la douleur, le tout sur fond de bisbilles pécuniaires entre les deux échelons institutionnels.

Au fond, c’est la gouvernance vaudoise des agglomérations qui est questionnée. Puisqu’il est impensable que les Communes concernées fusionnent entre elles (rendez-vous dans, allez, cinquante ans), c’est peut-être au Canton d’assumer un plus grand rôle dans ces dossiers. Le débat a lieu d’être. Ce n’est en tout cas pas le moindre mérite de cette politique fédérale que d’amener les différentes autorités d’un même bassin de vie à réfléchir ensemble au moyen d’être le plus efficace dans leurs actions. (24 heures)