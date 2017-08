L’obligation de penser d’abord au patient

On se souvient du feuilleton à rebondissements de la concentration des compétences pour réaliser les transplantations. Finalement, cahin-caha, une répartition a pu être décidée afin de garantir une meilleure prise en charge des patients. Avec une rationalisation des coûts à la clef. Même ceux qui contestaient le processus admettent aujourd’hui qu’il a produit de bons résultats.

Les mêmes couplets et le même refrain pourraient accompagner une histoire similaire sauf qu’elle concerne cette fois beaucoup plus d’acteurs. Les gestes les plus complexes de la chirurgie viscérale ne mettent pas en concurrence les seuls hôpitaux universitaires entre eux, mais une bonne moitié des hôpitaux de soins aigus du pays. Ça fait beaucoup de monde qui défend des intérêts souvent divergents.

L’opacité trop longtemps entretenue par les médecins eux-mêmes, avec la complicité des directions d’hôpitaux, sur qui opère combien de patients, pour quelle indication et avec quels résultats, laisse songeur. Cette attitude défensive a entretenu le soupçon que l’intérêt du patient n’était pas toujours au centre des décisions prises dans nos hôpitaux. Elle a aussi permis à des conseillers d’Etat de manquer de courage.

La Suisse reste si riche qu’elle peut entretenir des structures médicales qui, sans démériter, ne garantissent pas forcément la prise en charge optimale. Il semble assez naturel que la dispersion des compétences et des patients puisse desservir le traitement des cas peu fréquents et complexes.

Deux professeurs de deux grands centres universitaires du pays attirent l’attention à ce sujet. Certains les soupçonneront de vouloir protéger leur service. C’est facile de désamorcer cette critique: il faut les soumettre, comme tous les autres patrons de services hospitaliers, à des exigences élevées de transparence sur leurs résultats. Il est temps de passer la vitesse supérieure dans ce domaine balbutiant. Les deux y sont prêts.

Ce sont des compétiteurs honnêtes. La concurrence ne leur fait pas peur. Cela plaide pour prendre leur appel au sérieux. Sans doute un brin polémique, il reflète une préoccupation sincère. Il serait déplacé de ne pas l’entendre – et la questionner. (24 heures)