L’université, le prestige et l’exemplarité

Faut-il le rappeler? L’EPFL, ce n’est pas uniquement le Blue Brain Project, les prometteuses start-up qui éclosent sur son campus et les multiples avancées scientifiques d’une armada de professeurs émérites. Ce sont aussi plus de 1500 collaborateurs de l’ombre, qui, eux aussi, participent quotidiennement à faire naviguer ce gros paquebot dans les eaux turquoise des rankings universitaires. Documentalistes, secrétaires, ingénieurs en informatique, polymécaniciens, etc.

Un quart d’entre eux sont des travailleurs précaires, découvre-t-on. Engagés et réengagés pour une ou deux années, enquillant parfois plusieurs contrats sans savoir sur quoi ils déboucheront. Devant sans cesse refaire leurs preuves, avec des temps d’essai qui deviennent élastiques, jusqu’à ce que la collaboration cesse. Ou se prolonge pour de bon.

Alors oui, certains salaires sont versés via des fonds parfois limités dans le temps, destinés à des projets spécifiques. Sans doute, une institution comme l’EPFL a-t-elle besoin de flexibilité pour atteindre l’excellence. Mais ces arguments peinent à convaincre face à l’ampleur du phénomène. Et un sentiment persiste: le milieu académique, qui a dans son ADN la mobilité professionnelle et les engagements temporaires, profite d’un maquis législatif pour imposer aux représentants des corps de métiers non scientifiques des règles dont ils n’ont, eux, absolument aucun avantage à tirer. C’est tellement pratique.

Université prestigieuse ne veut pas encore dire employeur exemplaire. L’un et l’autre ne sont pourtant pas inconciliables. Du riche héritage laissé par le flamboyant Patrick Aebischer, la nouvelle direction de l’EPFL serait donc inspirée de répudier cette part qui n’est pas la plus glorieuse. (24 heures)