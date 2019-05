La Fédé, bien plus que des beuveries

FVJC. Quatre lettres pour un emblème cantonal. Adulée par certains, raillée par d’autres, la Fédération vaudoise des Jeunesses campagnardes ne laisse pas indifférent. Pour les intimes, «la Fédé» est un moyen de tisser du lien social. Pas seulement. Elle est aussi une structure encadrante et formatrice, qui prépare de nombreux jeunes à prendre des responsabilités. Combien de municipaux ou de patrons de PME de ce canton ont porté un temps un tee-shirt aux couleurs de leur village?

Pour d’autres, plus urbains, la FVJC est le symbole d’une jeunesse des champs, dont les grandes fêtes célèbrent un traditionalisme désuet, pour ne pas dire ringard. Avec pour dessein à peine masqué, l’ivresse. Non pas à coups de gin tonic aux rondelles de concombre, comme en ville, mais de litres de bière.

Lire aussi: La Fédé, une centenaire têtue mais pleine d’acouet

En réalité, les deux visions contiennent leur part de vérité. Sur les terres accueillant ces grands raouts, le contraste est saisissant. Pendant que certains jeunes gèrent comme des pros l’approvision-nement, le service, la caisse ou la sécurité, d’autres s’accrochent pitoyablement au bord du bar en chantant aussi fort que faux. Lors du lundi des Jeunesses de feu le Comptoir Suisse, certains fédérés mettaient aussi un point d’honneur à «montrer aux Lausannois de quoi ils étaient capables». Une provoc d’autant plus néfaste que cette journée était la seule où les frasques des buveurs n’étaient pas contrebalancées par l’efficacité de jeunes organisateurs.

La Fédération rappelle les bienfaits du plantage de clous et des tapes dans le dos

Reste qu’avec près de 8000 membres et des dizaines de manifestations organisées chaque année – en général sans heurts d’importance –, la Fédération joue encore et toujours un rôle important dans la vie de ce canton. Pendant qu’une part de la jeunesse évolue dans un monde de plus en plus virtuel, elle rappelle les bienfaits du plantage de clous, de la sueur échangée dans la sciure et des tapes dans le dos. Plutôt que de ricaner sur «ces bobets qui picolent», les non-initiés seraient bien inspirés d’aller faire un tour du côté de Savigny en juillet prochain. Ils y verront forcément quelques soûlons cuvant leurs bières dans les copeaux. Ils y verront surtout une jeunesse festive, positive et bien de son temps. (24 heures)