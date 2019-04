La clause femme peut sauter un tour

Le Parti socialiste vaudois va probablement se retrouver contraint, comme en 2017, d’organiser une primaire avant l’investiture pour le Conseil des États. La conseillère nationale Ada Marra a fait acte de candidature mardi, tandis que l’on attend avec une quasi-certitude celle de Roger Nordmann au même poste ce jeudi.

Peu habitué à devoir choisir entre plusieurs candidats, le parti d’ordinaire bien accordé va à nouveau affronter les tumultes de la présélection. À l’hiver 2017, avant les élections cantonales, il avait dû procéder à un arbitrage entre trois personnes qui lorgnaient le Conseil d’État. L’exercice s’était déroulé dans la douleur et les semaines précédant le congrès avaient divisé cette formation plutôt habituée à rester alignée.

L’équation de l’assemblée du 27 avril prochain sera tout aussi difficile. Entre les deux conseillers nationaux prétendants au siège de Géraldine Savary, le choix devra prendre en compte la qualité de leur engagement et les éléments de leur parcours. Pas de critère géographique: tous deux sont Lausannois. Il ne sera pas question d’âge non plus: ils sont nés la même année.

«Ce n’est pas au canton de Vaud de redorer le blason de la Chambre haute»

Ada Marra a-t-elle davantage de chances parce qu’elle est une femme? Il est vrai que le Conseil des États aura peu de sénatrices. Mais Vaud n’est pas en reste sur la représentation féminine en politique avec une majorité inédite de cinq femmes au Conseil d’État. Ce n’est pas à lui de redorer le blason de la Chambre haute. Un argument qui ne convaincra peut-être pas Pierre-Yves Maillard. Le conseiller d’État démissionnaire avait d’emblée renoncé au Conseil des États pour ne pas devenir un «lady killer». Il ne souhaitait pas prendre à nouveau le risque de devancer une femme, comme pour la présidence de l’USS.

Beau geste. Mais aujourd’hui les socialistes devraient aller plus loin et évacuer la «clause» femme dans leur choix probable entre Ada Marra et Roger Nordmann. Une autre femme sur le ticket rose-vert sera candidate, la Verte Adèle Thorens Goumaz. Et il y aurait là une belle marque de progrès à ne plus devoir, pour un temps au moins, mettre en avant le critère du genre. Une belle victoire pour la cause. (24 heures)