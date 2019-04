On vient de fêter les 60 ans de la formule magique du gouvernement suisse. Une potion qui veut que l’Exécutif fédéral soit composé de représentants des quatre plus grandes forces politiques du pays: désormais deux conseillers fédéraux UDC, deux PLR, deux PS et un PDC. Cette règle tacite assure depuis plus d’un demi-siècle la stabilité politique de la Suisse. Elle expliquerait une bonne part de sa prospérité. Et la formule magique du parlement? Elle n’existe pas. C’est dommage.

Pourtant le regain de vigueur du PS et des Verts, s’il se confirme dans six mois lors des élections fédérales, pourrait en dessiner une version intéressante. Soit une représentation plus équilibrée.

«Ces quatre dernières années, le pragmatisme et le compromis ont trop souvent été laminés par le jusqu’au-boutisme idéologique»

Tout indique que le retour de balancier va recentrer le parlement. L’expérience de ces quatre dernières années, avec une majorité UDC-PLR au Conseil national, n’a en effet pas été satisfaisante. La majorité bourgeoise a trop souvent tenté de faire passer des textes en force, sans tenir compte des réticences et des mises en garde de ses adversaires. Le pragmatisme et le compromis ont trop souvent été laminés par le jusqu’au-boutisme idéologique.

A lire: La vague verte accompagne un net glissement à gauche

Des textes trop durs ont ainsi été avalisés par une droite sûre d’elle-même et finalement rejetés en votation par le peuple lors de référendums qui ont joué leur rôle de contre-pouvoir. Exemple le plus flagrant: la réforme de l’imposition des entreprises a été balayée. Pour le coup, on retiendra de cette législature surtout l’immobilisme sur des préoccupations majeures des Suisses.

Le nouveau parlement fédéral qui sortira des urnes en octobre ne sera pas très à gauche. Il sera simplement plus éparpillé et contraindra les principales familles politiques à s’unir pour faire aboutir les textes. Même revigorée, la gauche (PS et Verts) devra travailler avec un des partis bourgeois pour imposer ses textes. Idem à droite où PLR et UDC devront à nouveau tenir compte du PDC et du bloc de gauche. La formule magique du parlement consiste en un consensus à trois, au strict minimum. (24 heures)