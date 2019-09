La mémoire et l’Histoire

C’était l’incarnation la plus aboutie de l’«ancien monde». Avec Jacques Chirac disparaît un exercice du pouvoir d’un autre âge, celui des affaires, des trahisons et des petits arrangements avec la morale publique. Le monde des courtisans «prêts à lui baiser la babouche», que l’on récompense ou que l’on bannit. Des félons que l’on trahit à son tour. Des financements occultes des partis et de l’argent public que l’on confond avec ses deniers personnels.

En quarante ans de vie politique, de la Corrèze à la mairie de Paris, de Matignon à l’Élysée, Jacques Chirac a bâti un système, la Chiraquie, où les fidèles et leurs proches sont gratifiés de postes, parfois même de logements ou d’emplois fictifs, en échange de leur loyauté. Un «État RPR» marqué par une série de scandales politico-financiers. En 2011, Jacques Chirac est le premier chef d’État français à être condamné par la justice, à 2 ans de prison avec sursis, pour détournement de fonds publics et abus de confiance dans l’affaire des emplois fictifs de la Ville de Paris.

Et pourtant ce n’est pas le Chirac des affaires et des coups bas que l’Histoire retiendra. Comme l’ancien président, atteint de troubles de mémoire durant les dernières années de sa vie, l’opinion a déjà procédé à un tri sélectif de son bilan. Ce ne sont pas ses réformes qui resteront dans les annales, mais plusieurs prises de position qui ont marqué par leur audace et leur modernité.

Défenseur du climat lorsqu’il lance en 2002, dix-sept ans avant Greta Thunberg: «Notre planète brûle et nous regardons ailleurs.» Lucide quand il dénonce la folie d’une guerre unilatérale des États-Unis en Irak en 2003, hors de toute légalité internationale. À contre-courant de sa famille politique lorsqu’il reconnaît la responsabilité de la France dans la déportation des juifs, en 1995.

Tous ses successeurs ont voulu être en rupture avec les années Chirac. Nicolas Sarkozy, qui le traitait de «Roi fainéant». François Hollande et sa présidence normale. Emmanuel Macron, élu sur la promesse d’en finir avec l’ancien monde, mais rattrapé lui aussi par les affaires. Trois présidents qui ont davantage réformé la France que Jacques Chirac, mais qui ne connaîtront jamais sa popularité ni sa place dans l’Histoire. «À ceux qui sont capables de grandes choses, on ne peut en imputer de mesquines», plaidait son avocat, Me Kiejman, lors du procès des affaires de la Ville de Paris. Comment lui donner tort? Les Français et l’Histoire ont déjà oublié «Supermenteur». Reste le président qui sut incarner avec panache les valeurs d’une nation.