La pub doit se remettre en question

Elles font partie du paysage. La montre de luxe, la meule de fromage ou le soutien-gorge. Les réclames foisonnent dans nos rues. Certains s’y sont habitués, ils ne les voient même plus. Peu importe pour le mouvement de contestation qui vise à «assainir» nos villes de ce trop-plein d’incitations à l’achat.

Après Grenoble ou São Paulo, Genève pourrait bannir la pub commerciale du domaine public. Le débat est aussi en cours à Lausanne et à Lucerne, même si les revendications ne sont pas aussi radicales. Elles dénotent toutes le même ras-le-bol: une partie des citoyens n’ont pas envie d’être sollicités sans arrêt. Encore plus que dans nos rues, le phénomène est perceptible sur Internet, où les logiciels permettant de bloquer des publicités font tirer la langue aux annonceurs et à leurs clients. La génération Y, si convoitée, juge la publicité de manière négative car elle dérange, selon une récente étude de la Commission fédérale des médias.

Vider les rues de la pub paraît difficile, excessif et contraire à la liberté commerciale. Mais le secteur publicitaire serait bien inspiré de prendre ces signaux au sérieux en ne bombardant pas les consommateurs et en soignant ses messages. Les pouvoirs publics ont aussi un rôle de régulateur à jouer s’ils veulent se prémunir contre des initiatives sur le modèle genevois et la perte de recettes que son acceptation engendrerait. Il ne faudrait pas voir dans le mouvement antipub les seules aspirations de militants de la décroissance, mais une saine remise en question des excès de notre société de consommation. (24 heures)