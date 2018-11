La réforme des maths, un calcul risqué

Savoir additionner les réformes scolaires sans diviser le monde enseignant et sans multiplier les protestations des parents. c’est un apprentissage de base quand on est ministre de la Formation. Avec sa réputation de première de classe, Cesla Amarelle sait utiliser son boulier et dose savamment ses chantiers, n’hésitant pas à ralentir le rythme de ceux qui se révèlent plus embarrassants que prévu. Comme la question des devoirs à domicile.

En évaluant l’enseignement des mathématiques, la conseillère d’État ouvre un nouveau dossier, quoique relié à celui, déjà annoncé, de l’éducation numérique. L’horizon est encore flou, mais le lexique qui accompagne ce projet majeur sonne bien, tant il est porteur de modernité: «décloisonnement des branches», «transversalité», «interdisciplinarité». À voir comment cela se traduira dans les salles de classe. Entre les discours des doctes pédagogues et la réalité du terrain, on sait à quel point le fossé peut se révéler profond.

«Aujourd’hui, Vaud a le pétrole et les idées, il peut donc se permettre d’aller vite. Cela peut être vu comme une chance ou comme un risque»

Une chose est en revanche certaine: la socialiste, pas du genre velléitaire, ne s’encombre pas d’une trop grande concertation avec les cantons voisins. Aujourd’hui, Vaud a le pétrole et les idées, il peut donc se permettre d’aller vite. Cela peut être vu comme une chance pour les Vaudois, qui se soustraient ainsi à l’inertie intercantonale, mais aussi comme un risque. Celui de partir seul dans la mauvaise direction, alors que les questions que pose l’éducation numérique à l’école sont vertigineuses et condamnent au tâtonnement. On pourrait ainsi souhaiter que tous les cantons romands s’unissent autour de cette problématique qui mérite certainement une réflexion à plus large échelle. Ne serait-ce que pour éviter d’en revenir aux particularismes régionaux. Rappelons que l’harmonisation scolaire n’a pour autre but que de créer un «système de formation perméable, favorisant la mobilité de la population et garantissant la qualité de la formation», selon la formule du Conseil fédéral. En 2006, les Suisses ont massivement approuvé ce bel idéal dans les urnes. Et 92% des Vaudois ont voté oui (24 heures)