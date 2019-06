La victoire du foot romand

Depuis sa promotion sur le banc de la Maladière, Stéphane Henchoz n’avait qu’un seul objectif et il l’a atteint. Le voici qui peut savourer la réussite de la mission qui lui avait été confiée à la mesure du formidable exploit réalisé. Personne ne pensait Xamax, corrigé jeudi à domicile par Aarau (0-4), capable de venir gagner sur le même score au Brügglifeld. Et pourtant Xamax l’a fait. Parce que son coach a trouvé les mots justes pour transformer des mauviettes en guerriers prêts à bouffer du gazon. Et parce que c’est aussi la magie du football, comme l’a rappelé un printemps européen de remontadas.

Mais des différentes finales que l’on a pu suivre dernièrement, dont celle, à Bakou, de la Ligue Europa, dont le trophée a été soulevé par Chelsea au terme de 90 minutes peu enthousiasmantes, ou des champions à Madrid couronnant Liverpool, aucune n’a atteint l’intensité dramatique du rendez-vous argovien. Entre ratés monstrueux, comme celui, inexplicable, de Schneuwly (90e), manquant le but de la promotion (Xamax serait bien inspiré de lui envoyer une caisse de son meilleur Œil-de-Perdrix), acteurs titubant sous l’effet de la chaleur et ascenseur émotionnel, on y a retrouvé tous les ingrédients d’une pièce de théâtre, jusqu’à un happy end neuchâtelois d’autant plus fêté qu’il était inattendu.

Pour l’ancien défenseur d’Anfield, c’est le week-end parfait: Liverpool s’est imposé samedi et Henchoz a sauvé Xamax le lendemain. Le Fribourgeois s’apprête à débarquer en Valais en faiseur de miracles. S’il parvient à transmettre aux joueurs du FC Sion toute la hargne qui le caractérise, le public de Tourbillon va au-devant d’une saison plus radieuse que celle qui vient de s’achever.

Avec le retour de Servette dans l’élite, le maintien de Xamax représente aussi une bonne publicité pour un football romand pourtant souvent décrié. Retrouver trois clubs au plus haut niveau de ce côté-ci de la Sarine n’est pas affaire courante. C’est déjà la garantie de derbies enflammés. Dans ce tableau pas loin d’être idyllique, seule l’absence du Lausanne-Sport détonne. Son échec, compte tenu des moyens financiers engagés, interpelle d’autant plus.

