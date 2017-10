Le buffet, ou quand la gare invitait au voyage

Il y a beaucoup de nostalgie autour des buffets de gare, surtout quand ils deviennent végétariens ou qu’ils disparaissent purement et simplement. Comme si ces lieux emblématiques portaient encore le souvenir des départs de l’Orient-Express ou du Transsibérien. Le souvenir surtout du temps où les gares étaient le vestibule de l’aventure et de l’exotisme, où prendre le train sortait de l’ordinaire.

Aujourd’hui, dans un monde qui refuse de perdre du temps, la gare n’est plus qu’un détail dans les trajets innombrables de l’homme mobile. On y saute dans le train en débarquant du métro, on prendra un bus à l’arrivée ou un avion pour une escapade à Barcelone. Forcément, le buffet de papa n’a plus cours: le bretzel tomate-mozzarella ou le sandwich dinde et jambon se croquera dans le train lui-même avec une boisson en canette. Les nostalgiques ne pourront même pas se consoler dans les villes elles-mêmes, où les anciennes brasseries cèdent leur place à des enseignes bobos ou à des fast-foods.

Si on peut comprendre la volonté des CFF d’adapter leurs locaux à ce juteux marché qui pèse quelques centaines de millions pour eux, on regrette par contre que l’ancienne régie sélectionne la majorité de ses locataires dans des appels d’offres tronqués, préférant la 137e adresse d’une grande chaîne à des acteurs locaux et originaux. A niveler ainsi les différences régionales au profit d’une logique unanimiste, elle gomme le dernier exotisme du voyage en train: la gare d’arrivée ressemblera tellement à celle de départ qu’on ne sera même plus sûr d’avoir réellement voyagé. (24 heures)