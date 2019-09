Le débat insoluble autour de l’euthanasie

En ce qui concerne la morale, il y a forcément des procès sans vérité et sans verdict. Si la justice vaudoise a tranché de façon clémente, le docteur Christian Mathez restera toujours défendu par ceux qui estiment qu’il faut pouvoir mieux mourir dignement, notamment nombre de ses pairs ou de ses patients. Et condamné par ceux qui pensent que la protection de la vie – ou plutôt sa suppression pour cause de souffrances intolérables – mérite de continuer à être très encadrée.

Au sens légal du terme, Christian Mathez est un meurtrier. On voit mal comment le procureur général Éric Cottier, au vu de l’encadrement législatif actuel, aurait pu dresser un autre acte d’accusation suite à sa dénonciation. Surtout quand le médecin admet en entrée de procès: «Avec le recul, je pense qu’il s’agissait d’euthanasie active.» D’ailleurs, essayer de modifier le cadre légal, c’est aussi se casser les dents. Même Christoph Blocher, alors ministre suisse de la Justice, avait décidé qu’il valait mieux rester dans un certain flou. Et la rare jurisprudence de ce pays concernant l’euthanasie active montre qu’il n’y a pas unité de doctrine.

Face à ce genre de dilemme, on a (presque) tous une expérience personnelle. Moi, sans entrer dans les détails, c’est celle d’un grand sportif qui ne pouvait plus bouger après un accident. Les médecins de l’hôpital refusant à juste titre – légalement parlant – de lui donner la mort, il a demandé l’aide d’Exit. Et Dieu sait que c’est déchirant et bouleversant de voir partir volontairement un ami aux facultés intellectuelles intactes. Face à des proches forcément divisés face à sa décision irrévocable.

En tant que journaliste intéressé par la question, j’avais parlé à Reginald Crew en 2003. Atteint d’une maladie neurodégénérative incurable, il était le premier «touriste de la mort» britannique à dévoiler publiquement qu’il lui avait fallu fuir son pays pour mourir. Un lundi de janvier, le Liverpuldien avalait sa dose létale. Aidé par un certain docteur zurichois Ludwig Minelli, de Dignitas, à la réputation désormais tellement sulfureuse qu’il ne donne plus d’interview. Il y a comme un goût d’insoluble dans cet éternel débat.