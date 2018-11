Le départ qui fragilise Michel Agnant

La crise qui mine l’Exécutif veveysan a d’abord éclaté à l’automne 2017 autour des locatifs communaux, et de la façon dont le municipal Michel Agnant (Vevey Libre) a été isolé sur ce dossier par une drôle de coalition de circonstance (PS, PLR et Verts). Les déclarations de l’élu, mais surtout les faits, ont démontré alors que Michel Agnant avait été sciemment écarté par ses pairs et que les promesses qui lui avaient été faites n’étaient pas tenues. Même dans le cadre de l’affaire Girardin, Michel Agnant semble avoir tenté de sonner l’alarme, sans être entendu. Une suspicion de paternalisme – voire (osons le mot!) de racisme – se dégageait autour du comportement de ses contradicteurs.

Le départ inattendu de Marie Neumann, à l’inverse, jette une ombre sur le tableau de l’élu. Elle a travaillé quatre ans comme adjointe au Service culturel de Vevey. Puis, après un détour de deux ans comme assistante du directeur Vincent Baudriller au Théâtre de Vidy, a dirigé deux ans et demi la Culture veveysanne (comme déléguée et depuis très récemment comme cheffe de Service). Un parcours qui prouve qu’elle se réoriente volontiers après vingt-quatre mois. De plus, elle aurait tort de se priver d’un si beau poste tel que celui qu’elle intégrera en février, tout nouvellement créé à l’Université de Lausanne, chapeautant à la fois la médiation culturelle et scientifique. Néanmoins, Michel Agnant semble s’avouer coupable lorsqu’il voit son «échec personnel» dans le départ de Marie Neumann. Elle, de son côté, ne critique en rien Michel Agnant, se retranchant derrière son «devoir de réserve», mais laisse bizarrement à d’autres le soin de récolter les fruits de toutes les réflexions et mesures mises en place sous son ère et qui n’attendaient qu’à se concrétiser.

Personne n’est parfait, mais dans la guerre ouverte actuellement à Vevey, ce départ fragilise Michel Agnant. L’image de Vevey, une fois de plus, n’en sort pas grandie. Et, puisqu’un remplaçant à Marie Neumann n’arrivera vraisemblablement pas avant l’été 2019, reste à espérer que rentrer en fonction sans chef de Service ne découragera pas les finalistes prétendant au poste de directeur du Musée Jenisch. (24 heures)