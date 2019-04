Le départ qui pose un défi à Amherd

A priori, c’est une tuile pour Viola Amherd. À peine entrée en fonction à la tête du Département de la défense, la conseillère fédérale PDC doit prendre acte de la démission du numéro un de l’armée suisse, Philippe Rebord. Atteint dans sa santé, le Valaisan de 62 ans se voit contraint de lâcher ses troupes à la fin de l’année. Il n’aura passé que trois ans à son poste, alors qu’il devait y rester au moins jusqu’à la fin de 2020. Le temps de concrétiser le DEVA, nom de code de l’ambitieuse réforme de la grande muette.

À y regarder de plus près, cependant, ce départ surprise ne devrait pas trop perturber la nouvelle ministre de la Défense. Ses dossiers prioritaires sont en effet en cours de réalisation. Le DEVA, qui vise une armée de 100'000 hommes plus rapidement mobilisables et mieux équipés, est sur les rails depuis janvier 2018. Idem pour le développement de la cyberdéfense, puisque la formation des premiers soldats spécialisés dans ce domaine a démarré. Quant au dossier crucial du renouvellement des avions de combat et de la défense sol-air, il relève désormais d’un choix politique plutôt que d’une stratégie militaire.

«Philippe Rebord a pris soin de donner une image positive de l’armée»

Même en écourtant son mandat, Philippe Rebord aura contribué à ces projets de manière significative. Et il l’a fait en prenant soin de donner une image positive de l’armée, dialoguant avec aisance tant avec le monde politique qu’avec la société civile. Inquiet de voir trop de jeunes hommes lâcher leur école de recrues en cours de route, il n’a pas hésité à assouplir et à moderniser certaines pratiques. Ni à déclarer, sur un ton plus offensif, que le budget de 5 milliards dévolu à l’armée ne suffirait pas à garantir son fonctionnement à moyen terme. Même le scandale des frais de bouche excessifs des haut gradés et du transport de leurs épouses en hélicoptère, révélé l’an dernier, l’a à peine égratigné.

Guy Parmelin, le prédécesseur de Viola Amherd, avait donc vu juste en nommant au poste de chef ce Romand qu’il décrivait comme «calme, pondéré et réfléchi». Un pacificateur, en somme. Pour la Haut-Valaisanne, le défi sera de dénicher une personnalité aussi ouverte et rassembleuse afin de lui succéder. (24 heures)