Le mitage et le petit non

Peut-on être contre le mitage du territoire et voter non le 10 février prochain à l’initiative des Jeunes Verts «pour un développement durable du milieu bâti»? Dans les partis vaudois, il y a ceux qui n’hésitent pas. Le PLR, l’UDC ou les Vert’libéraux disent non à l’initiative. Les Verts et Ensemble à Gauche, oui. Mais le PDC et les socialistes laissent la liberté de vote. Parce que c’est vrai que cette question est diablement embêtante. À tel point qu’elle divise les premiers concernés, qu’ils soient architectes, urbanistes et autres ingénieurs.

D’abord, il y a la guerre des chiffres. Dont les fameux huit terrains de foot bétonnés au détriment de la nature chaque jour. Sauf que certaines données brandies par les initiants, comme le relève l’élu socialiste et géographe Pierre Dessemontet sur son blog dans «Le Temps», se basent sur des statistiques datées. Qui ne tiennent pas compte des premiers effets de l’arsenal législatif - Lex Weber et loi sur l’aménagement du territoire - mis en place récemment. À Rennaz, tout près du futur hôpital intercantonal, les juges vaudois ont bel et bien utilisé cette même LAT pour empêcher la construction de 22 immeubles sur des «terres agricoles de qualité». Selon le même Pierre Dessemontet, il faudrait attendre 2023 pour pouvoir tirer un premier bilan adéquat.

Pendant que quelques stars de l’architecture, dont l’inévitable Mario Botta, disent tout le bien qu’ils pensent de cette initiative contre le mitage, la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA), la faîtière, est plus dubitative. Elle juge que si l’objectif du texte est louable, il est bien trop rigide pour être appliqué et, surtout, il ne limite pas les constructions hors zone à bâtir. Or, c’est peut-être bien à ces endroits que pourraient se jouer les enjeux en matière de mutation du paysage.

Et si c’était justement pour empêcher que l’on ne construise une usine de 5000 mètres carrés en pleine campagne avec des accès aux camions pour élever des poules en batterie qu’il fallait voter oui dans deux semaines? Non pas parce que l’initiative règle le problème, mais parce que c’est un moyen de pression indéniable sur l’application par les politiques de la loi sur l’aménagement du territoire et sur l’élaboration des prochains textes qui suivront. Si l’initiative se prend une claque, il est fort probable que les élus mangeurs d’espaces verts auront le champ par trop libre.

Il y a treize ans, Christophe Darbellay inventait le «petit oui» à glisser dans l’urne. Il était en faveur de la révision sur la loi sur l’asile tout en espérant qu’elle ne fasse pas un trop gros score pour ne pas donner des ailes aux xénophobes. Pour certains, la tentation du «petit non» le 10 février aurait l’avantage de donner du temps au temps législatif tout en maintenant les envies bétonnières sous cloche. (24 heures)