Le pas allemand qui devrait inspirer la Suisse

L’Allemagne annonce un plan radical pour diminuer ses émissions de C02 d’ici à 2030. L’est-il en réalité ? Pas sûr à première vue. Et pour cause : beaucoup des mesures annoncées sont non contraignantes et nombre de promesses faites par le passé n’ont pas été tenues. Le gouvernement d’Angela Merkel a tergiversé sur l’arrêt prématuré des centrales nucléaires et hésité sur le rythme de fermetures des centrales à charbon. Les puissants lobbies de l’automobile et de l’industrie lourde ont négocié des exemptions indécentes. Résultat : malgré une percée incontestable de l’électricité verte, le Produit intérieur brut allemand reste l’un des plus carbonés au monde.

Angela Merkel, consciente des reproches et soucieuse de son testament environnemental, franchit cette fois un pas supplémentaire, peut-être décisif. Le plan présenté vendredi chiffre dans les grandes lignes l’effort à accomplir et livre des pistes de financement. Car si tout le monde s’accorde sur la nécessité d’accélérer la transition, ce sont les moyens financiers immédiats à mobiliser qui ont souvent fait défaut. Aussi, l’Allemagne imagine-t-elle des prêts à zéro intérêt pour aider les ménages à assainir leur maison, une aide concrète pour abaisser le prix des transports en commun, par exemple. Une enveloppe au total de 100 milliards d’euros qui permet de financer des investissements qui ne sont rentables que sur le long terme. Ces fameux fonds propres qui manquent tant aux ménages ou aux entreprises qui souhaitent se lancer dans une rénovation énergétique. Les idées allemandes devraient inspirer la Suisse qui rencontre les mêmes problèmes.

Nous avons de plus en plus de mal à freiner l’augmentation des prix du chemin de fer et l’on ne rénove que 1 % de son parc immobilier par année. A ce rythme, il nous faudra cent ans pour atteindre les objectifs fixés. Le plan allemand a le mérite de chiffrer clairement le chemin à parcourir, une étape indispensable pour passer de l’intention aux actes.