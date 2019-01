Le peuple doit se prononcer sur la parité

Micheline Calmy-Rey, Eveline Widmer-Schlumpf, Doris Leuthard et Simonetta Sommaruga. Souvenez-vous en 2011, le Conseil fédéral comptait pour la première fois une majorité de femmes. Un succès historique pour les partisans de l’égalité. Mais ce succès reste une victoire d’étape.

Le risque était bien réel l’an dernier encore de n’avoir plus qu’une seule conseillère fédérale. Il aura fallu un certain concours de circonstances et la pression populaire pour pousser l’Assemblée fédérale à élire Karin Keller-Sutter et Viola Amherd.

Faut-il saluer le sursaut salutaire du parlement ou faire en sorte qu’une telle situation ne se représente pas? Ces deux positions pourraient résumer le débat posé par l’initiative parlementaire de Raphaël Comte (PLR/NE). Celle-ci veut inscrire la question du genre dans les critères que doit prendre en compte l’Assemblée fédérale, au même titre que les régions du pays et les communautés linguistiques.

«Laissons alors la démocratie suisse agir! Un vote sur ce thème augure une campagne passionnante»

La mesure est symbolique, c’est vrai, et rien ne pourra obliger un élu à choisir tel ou tel candidat. Mais peut-on parler pour autant d’une proposition superflue? Non. La thématique autour de la place des femmes a pris tellement d’importance qu’on ne peut pas simplement balayer le projet en se donnant bonne conscience d’avoir rétabli un semblant d’égalité au sein du collège. Sans compter que les autorités fédérales ont un certain devoir d’exemplarité.

Mais, surtout, la question est suffisamment importante pour qu’on laisse la population trancher. Si l’initiative de Raphaël Comte va à son terme, une votation sera organisée, puisqu’il s’agit d’un changement de la Constitution. Laissons alors la démocratie suisse agir! Un vote sur ce thème augure une campagne passionnante.

Si le parlement rejetait cette initiative, il priverait le constituant – à savoir le peuple et les cantons – de s’exprimer sur une question essentielle: à quoi doit ressembler le Conseil fédéral? Le peuple n’a pas souhaité l’élire lui-même mais il n’a pas pour autant renoncé à fixer des critères à l’intention du parlement. (24 heures)