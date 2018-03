Souvent, ils sont d’honorables centenaires. Souvent, aussi, ces «petits» musées de beaux-arts semblent avoir toujours été là, derrière le lustre révolu de leur façade XIXe, au point de faire partie du paysage de la ville qui subvient à leur entretien.

Alors oui, les coupes budgétaires peuvent sembler indolores, moins dommageables que d’autres. Alors oui, quand Vevey tarde à répondre à la question du remplacement de la directrice du Musée Jenisch partie il y a trois mois déjà, on pourrait ne pas s’inquiéter.

Un musée sans tête, sans garant de sa ligne, sans planification de sa visibilité? Certes, d’autres enjeux vitaux préoccupent la collectivité. Mais que ceux qui se complaisent dans ce discours, acteurs ou aux commandes de la sphère politique, songent à le réviser! Il se passe quelque chose dans ces «petits» musées aux ambitions élevées.

Vevey, Pully, Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Olten, Baden – la liste n’est pas exhaustive – tous sortent de l’ornière de la facilité. Absolument tous – une nouvelle génération de conservateurs et de directeurs avec eux – savent l’extrême urgence de cultiver l’esprit critique à l’ère des fake news, du tout le monde juge et de la virulence anonyme. Et tous le font de la plus belle des manières en venant avec l’indispensable et saine audace de ceux qui veulent éveiller.

Chambres d’écho de l’art en train de se faire, prescripteurs dans un quotidien dominé par l’image, ils n’ont ni l’obligation de paraître ni l’oreiller de paresse d’institutions établies, mais ils défendent le musée comme le lieu d’une exigence de sens.

Autant dire qu’ils font leur part dans l’accompagnement d’une collectivité, aux édiles communaux de faire la leur en saisissant un enjeu d’avenir crucial. Le printemps des «petits» musées bourgeonne, leurs propositions édifiantes se ramifient et pour l’heure ce sont eux qui ont une révolution d’avance sur les décideurs… (24 heures)