Les fleurs du bien

J’ai remarqué l’autre jour que je n’avais pas vécu de réel bonheur durant tout ce temps de confinement. Des rires, des moments de joie et de partage, oui. Mais le bonheur simple, celui qui vous attrape sans prévenir, non. Et puis il y a un monsieur qui a sonné à ma porte.

«Le geste, les couleurs vives et tendres, le froissement du papier, tout semblait nouveau»

Ce petit homme, d’un âge qui nous ferait lui dire d’aller se confiner, ne sonnait pas par hasard. Il venait me livrer les fleurs que j’avais commandées la veille, suivant le précieux tuyau d’une amie. Des tulipes rouge orangé et des pivoines rose pâle. Je les attendais de pied ferme, ces bouquets, mais la sonnette, rappelant la livraison dont on n’avait pas pris la peine de fixer une heure – je suis un peu toujours chez moi, ces temps – m’a d’abord surprise. Je ne sais pas pour vous, mais elle est très calme, ces temps, ma sonnette.

Le deuxième émoi arriva quand il me tendit les fleurs soigneusement emballées sous papier transparent. Le geste, les couleurs vives et tendres, le froissement du papier, tout semblait nouveau. Le livreur a lâché un petit sourire gêné en même temps que son colis, comme si on la lui avait déjà faite, la tête d’amoureuse transie sous le charme de la déclaration. Je l’ai regardé, un peu hagarde, partir en boitillant vers d’autres sonnettes, d’autres amoureuses.

De retour dans le huis clos qui me sert d’horizon provisoire, j’ai déposé la botte de tulipes dans un vase, les dix pivoines dans un autre, après avoir biseauté les tiges avec délectation et bien plus de précaution que lors d’un biseautage hors confinement, presque automatique. Puis je les ai déposées ici et là. Et je me suis assise, laissant mon regard passer de l’un à l’autre, un sourire béat aux lèvres. Frappée par le supplément d’âme et de nature que ces tiges coupées apportaient soudain à mon intérieur.

Cela fait une semaine que ces fleurs font mon bonheur. Et ravissent les rares visites que je reçois – «Quoi, t’as des fleurs? Tu les as eues où?» Chaque jour, je les observe, comme des hôtes délicieuses, s’épanouir, s’ouvrir, défroisser leurs pétales, puis affadir un peu, et enfin se flétrir. Chaque jour, leur poésie me touche, leur beauté éphémère, la délicatesse inéluctable de leur vieillissement me rappelant le temps qui passe, si insaisissable en cette période confuse. Les fleurs, c’est périssable, disait le Grand Jacques. Mais c’est tellement plus émouvant que les bonbons.