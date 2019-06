Les «fusibles» en prison, ça suffit

Les directeurs de prison ne sont pas à la fête, en tout cas dans le canton de Vaud. Les départs se sont succédé depuis le début des années 2010. Les dernières turbulences ont frappé les Établissements de la plaine de l’Orbe (EPO). Après les virulentes critiques de détenus en 2017, leur directeur s’est vu contraint au départ définitif annoncé en mai 2018. Un ancien responsable déclarait alors avec regret: «Hier, le directeur était un paratonnerre, c’est devenu un fusible.» Le Service pénitentiaire annonce, après d’importantes difficultés de recrutement, avoir enfin trouvé sa perle rare en la personne de Jean-Marc Boudry, un haut manager de l’entreprise Securitas SA. Il reste à faire en sorte qu’il ne soit pas, dans quelques années, le énième «fusible».

Interrogée au sujet des attentes que place le Conseil d’État sur les épaules du nouveau venu, Béatrice Métraux répond plutôt vaguement: «M. Boudry sera partie prenante dans les projets prévus sur la plaine de l’Orbe. Il a démontré une grande vision stratégique et une forte capacité à appréhender les enjeux. Il est très orienté solutions et maîtrise la gestion de projets pour laquelle il a été formé. C’est ce que le Conseil d’État attend de lui.» Or les attentes sont précises. Après des années consacrées à colmater dans l’urgence les brèches provoquées par la surpopulation carcérale, les prisons vaudoises vont tenter de mieux remplir leur mission fondamentale: la réintégration sociale une fois la peine purgée.

«Le grand chantier à venir n’est pas seulement technique, mais humain»

Des réformes ont déjà débuté à la tête des EPO. Le directeur doit avoir une vision plus globale pour qu’il puisse aussi s’investir dans le domaine de la formation et de la réinsertion. Ce secteur lui échappait en grande partie. À Orbe, à côté de Bochuz, les EPO compteront un nouveau pénitencier de 216 places à l’horizon 2025. Il est pensé justement pour favoriser la formation, dont le manque était dénoncé en 2017. Le grand chantier à venir n’est pas seulement technique mais humain. Il nécessite des renforts. Qui manquent encore, comme l’ont relevé certains députés. Si cette lacune devait perdurer, le directeur risque encore de servir de «fusible» en cas de trop fortes tensions. Mais la faute sera cette fois clairement politique. (24 heures)