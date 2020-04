Les petits Trump de jardin éclosent

Dans le débat sur le déconfinement, on a souvent opposé deux écoles en Suisse. La voie sanitaire versus la voie économique. Ce d’autant plus que la couronne épidémiologique a nettement plus touché les sujets latins de notre pays. Alors que chez les Alémaniques, déjà plus libéraux dans l’âme et dans les actes, elle se montrait plus clémente.

Les outre-Sariniens peuvent, de surcroît, prendre en exemple leur grand frère allemand qui réussit plus vite que les autres dans un retour à la normalisation. On ne peut pas tout à fait en dire de même de la France ou de l’Italie.

Si on veut être plus caricatural encore, on pourrait même opposer deux valeurs. Celle de la solidarité à celle du productivisme. Les appels de la «NZZ» à surseoir aux vacances estivales et de les remplacer par le travail pour relancer la machine sonnent bizarrement creux aux oreilles des «Grecs de la Suisse», comme aimait à nous surnommer la «Weltwoche».

On ne sait pas si les juillettistes ou aoûtiens que nous serons passeront leurs congés ici ou ailleurs, mais nul doute que nous méritons aussi de nous aérer le corps et l’esprit après avoir été mentalement et physiquement enfermés, malmenés. Plus que jamais même.

Si nous sommes un État fédéral avec un système complexe de répartition des responsabilités et devoirs entre les cantons et Berne, nous sommes aussi un pays fortement marqué par les lobbies. Et ceux-ci, dans l’incontournable ralentissement conjoncturel que nous allons traverser, fourbissent déjà leurs armes avec plus ou moins d’égoïsme ou de corporatisme.

Dans la société que nous allons reconstruire, il faudra pourtant bien se poser la question de savoir comment une économie qui s’est bâtie sur des décennies après guerre peut à ce point souffrir de quelques semaines d’activité amputée. Sans tomber dans le miroir aux alouettes de la décroissance, cette dépendance en flux tendu de la (sur)consommation à bon marché paraît à bout de souffle.

Ce débat en amène un autre. Celui entre libres-échangistes et protectionnistes. Un faux débat d’ailleurs. Puisque certains, en véritables petits Trump de jardin, veulent fermer leurs frontières tout en continuant à importer ou exporter ce qui leur rapporte.

On pense par exemple à certaines voix – bien heureusement pas toutes – d’un canton touristique voisin dont je suis à demi originaire et qui ne veut plus que d’autres Confédérés – qui paient pourtant des taxes de séjour pas piquées des hannetons – viennent se confiner dans leur résidence secondaire. Ou qui interdisent aux artisans «d’ailleurs» de profiter de la réouverture des marchés sur leur territoire.

Les «gogos-bobos» reviendront bien assez vite quand les commerces seront rouverts; en attendant, ces derniers peuvent bien commander pinard, fromage et charcuterie via internet. Ce «nous d’abord» n’a pas beaucoup de sens lorsqu’on traverse une crise mondiale.

Et s’il faut évidemment aussi penser autonomie, souveraineté, approvisionnement et production de proximité pour le futur, imaginer ses prochaines vacances loin d’ici, c’est aussi être solidaires avec des pays qui ont encore plus souffert que nous.