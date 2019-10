Les tableaux d’une exposition

La tentation de se laisser aller à l’exaltation est grande, mais un instant, même Vaudois, pourquoi ne pas se le permettre! D’autant que sous nos latitudes – un peu plus du côté des millions du pétrole et d’une économie surperformante – ce n’est pas tous les jours qu’un nouveau musée ouvre. Bientôt suivi par deux autres sur le même site lausannois.

Et parce qu’au-delà des poncifs, un musée, c’est une plateforme (l’allusion est un peu appuyée) capable de renouer ce lien avec le passé que la soif d’immédiateté a fini par distendre, tout en nous permettant d’assimiler notre propre contemporanéité. Un musée, c’est encore cet accélérateur d’émotions largement plébiscité. 12,4% de visiteurs en plus en Suisse pour 2017: les musées d’art pointant en deuxième derrière les sciences naturelles.

Alors oui… on s’enthousiasme pour cette première exposition du Musée cantonal des beaux-arts dans ses incroyables espaces et pas uniquement parce que c’est un retour sur investissement. Même si 83,5 millions de partenariat public-privé, c’est tout de même une somme! Mais parce que ce premier vernissage est le point d’orgue d’une détermination qui a permis en une décennie de ravaler l’échec de Bellerive pour le transformer en un quartier culturel proche de la gare. Et qu’enfin, le MCBA, dont le péché originel était d’être à l’étroit, dévoile ce qu’il possède. On a vu ses Vallotton à la rétrospective du Grand Palais à Paris, ses Gleyre composer celle du Musée d’Orsay et ses Soutter enflammer la Maison Rouge. On a vu ses stars! Le reste de sa collection était-il à la mesure des ambitions?

La méfiance régnait. Avec «Atlas, cartographie du don», elle tient sa première réponse. Le spectre d’un ensemble disparate laisse place à un fascinant puzzle, tenu par un réel propos, Bernard Fibicher excellant dans le rôle du commissaire. En sera-t-il de même lorsque l’accrochage se fera chronologique pour l’exposition permanente? Dans ces salles, même si ce ne sont pas les plus courues dans les musées, comme dans les espaces temporaires, le MCBA va devoir imprimer sa marque au-delà de cette première réussite. Sera-ce avec le défi de montrer en 2020 Klimt, Schiele et Kokoschka différemment de ce qui a été vu récemment entre l’Autriche et Zurich?