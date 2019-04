Montreux va faire jaser avec du jazz

Après la période très bleue des seventies et des eighties, qui n’a jamais entendu cette antienne: «Pourquoi le Montreux Jazz Festival garde-t-il le mot jazz dans son nom puisqu’il n’en programme presque plus?» La question a pu avoir sa pertinence et on l’a souvent posée à Claude Nobs, historique patron de la manifestation qui levait alors les yeux au ciel (pour quêter le soutien de Dizzy et de Miles?) avant de déplorer les difficultés de l’exercice. «Tu ne te rends pas compte! Si je veux faire du jazz à l’Auditorium Stravinski, je dois y mettre trois têtes d’affiche et je ne suis même pas sûr de remplir!» L’édition 2019 de la manifestation, dévoilée au public mardi, aurait pu le réconforter et lui permettre de calmer le courroux de ses divinités tutélaires. «24 heures» a calculé le nombre de fois où le Montreux Jazz a collé l’étiquette jazz aux artistes de sa cuvée. Sur 106 noms programmés cette année, le jazz arrive loin devant, avec une moyenne de 20,2 occurrences.

À titre de comparaison, les musiques électroniques se posent sur la deuxième marche du podium avec 12,3 points et le rap sur la troisième avec 10 points (14 à ajouter le hip-hop). Le naufrage du rock est-il consommé? Pas encore puisque, en additionnant rock, pop-rock, indie-rock et hard-rock – laissons de côté le blues, que le jazz pourrait aussi revendiquer –, on arrive à un confortable 9,8 et même à un superbe 15,8 si on lui adjoint le folk. Mais, dans tous les cas de figure, le jazz demeure en tête. Évidemment, les catégories du festival n’ont aucune valeur scientifique et l’on peut se demander si le Brésilien Ivan Lins relève exactement de cette famille. L’indication n’est pourtant pas anodine. L’actuel patron du festival, un Mathieu Jaton qui avait remis en selle la note bleue au Montreux Jazz Club dès 2013, met volontiers cette musique en avant. Il y a assurément du marketing là-dessous, car il n’est jamais bon de faire mentir une appellation – Paléo a d’ailleurs abandonné son label folk depuis belle lurette. Mais l’idée que les nouvelles formulations du jazz fassent partie des musiques les plus en phase avec l’époque n’a rien d’absurde non plus. À ceux qui en douteraient, on conseille un tour au Cully Jazz, festival qui bat actuellement son plein. (24 heures)