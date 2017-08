Opération Jivaro du côté de la Pontaise

Qu’il paraît loin le temps où, voici un an exactement, le néo-promu Lausanne-Sport enchantait la Super League de football par la fraîcheur et l’allant de son jeu fluide, construit et tourné vers l’avant.

Car l’après n’a été que désenchantement. Désormais, la désillusion cède à la débandade. En cinq matches du championnat 2017-2018, l’équipe vaudoise a déjà encaissé la bagatelle de 15 buts, soit plus du double de ce qu’elle a marqué, ne grappillant qu’un seul point et s’installant à la dernière place, synonyme de relégation.

Mauvais départ? Non, mauvaise suite, tendance durable en cours. Depuis la fin de l’an dernier, le club phare du canton fait peine à voir et inquiète. Après avoir connu nombre de défaites rageantes, se faisant coiffer sur le fil, lourd tribut payé à la jeunesse d’un groupe peu expérimenté, le LS semble aujourd’hui déboussolé, désarticulé. Les apports extérieurs arrivés à l’entre-saison pour solidifier l’ossature de l’équipe ne répondent pas aux attentes.

Un match crucial – un de plus! – se profile ce samedi face à Grasshopper. Une défaite supplémentaire à la Pontaise (là où les titulaires du lieu n’ont plus gagné depuis seize matches consécutifs!) et, à l’espoir que la saison est encore longue, succéderait la certitude que la saison sera très, très longue.

La responsabilité de cette situation est collective, mais comme dirait M. Orwell, certains sont plus responsables que d’autres. Et pour l’entraîneur Fabio Celestini, qui bombait encore le torse au début de l’été en négociant un hypothétique transfert à Saint-Etienne, l’heure de l’introspection est arrivée. C’est même la dernière qui sonne. L’urgence impose humilité, simplicité et travail, avec pour objectif un seul résultat: ne pas chuter d’une ligue alors que se profile un stade flambant neuf. L’opération pourrait porter un nom de code réducteur (de têtes): Jivaro. (24 heures)