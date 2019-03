Oskar Freysinger, le «gilet jaune» de l’UDC

Faudra-t-il rappeler le légendaire Jean Fattebert et sa faconde terrienne pour sauver l’UDC d’ici? À Neuchâtel, Yvan Perrin est de retour et Oskar Freysinger coordonne les Romands. Et comme les médias sont bien gentils –- même s’ils sont évidemment responsables de tous les échecs électoraux agrariens –, ils ouvrent grand leurs pages et leurs micros à l’homme au catogan. Et ce dernier ne se prive pas de dire tout le mal de cette presse, publique comme privée.

Pour la première, bande de propagandistes d’État, on devrait même, selon le président national, leur diminuer une nouvelle fois la redevance. Sacrebleu, ils n’ont pas compris le message «No Billag» se dit-on si on oublie d’écouter Céline Amaudruz ou Christoph Blocher monopoliser en chanson la matinale de vendredi matin sur La Première! Contre la presse «tamedienne» partisane lors de la dernière complémentaire, l’UDC Vaud s’est même fendue d’une lettre de protestation diffusée sur ses réseaux sociaux avant même que ceux qui étaient interpellés puissent y répondre. Pour «24 heures», les autres formations ont choisi la discrétion pour nous faire part du même reproche. Ce feu nourri multipartisan a quelque chose de rassurant pour l’indépendance d’un journal.

Ces médias traditionnels, Oskar Freysinger veut faire campagne en les contournant. On croyait pourtant, Monsieur l’ancien conseiller d’État valaisan, que plus personne ne lisait, ne regardait, n’écoutait ces fabricants d’information, ces «chiens», pour reprendre l’expression chère à celui qui vous a succédé du côté de Sion. Et surtout pas ces dizaines de milliers de néomanifestants pour le climat, fervents abstentionnistes des médias et des urnes. Ceux-là mêmes que vous accusez entre les lignes de s’abreuver du dogme vert diffusé par ces mêmes journalistes endoctrinés. Curieux paradoxe non? Une jeunesse qui ne consomme plus la presse tout en étant influencée par elle avant de ne pas aller voter serait responsable de vos pertes électorales…

Le nouvel élément de langage d’Albert Rösti – sans graben – et d’Oskar Freysinger c’est donc «l’angoisse climatique». Ou quand les populistes conservateurs n’acceptent pas les slogans parfois simplistes de populistes environnementaux. C’est clair que le parti qui aime tant dire non aux idées des autres peut difficilement partir au combat sous le slogan «Pour une Suisse forte, mais polluée». Même avec un gilet jaune sur les épaules, c’est un peu court. (24 heures)