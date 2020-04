Prends ton cartable et croise les doigts

«Je suis confiante et sereine par rapport à cette reprise.» On veut bien croire sur parole la conseillère d’État Cesla Amarelle, mais qu’elle nous dise son secret, car on n’aimerait pas être à sa place. À dix jours de renvoyer 90'000 gosses sur le chemin de l’école, ceux qui nous gouvernent naviguent toujours à vue –mais bon, peut-il en être autrement?

A lire : Les écoliers retrouveront la moitié de leurs copains

Chaque pays remanie à sa sauce son agenda scolaire tandis qu’en Suisse la rentrée est source de dissensions entre les Cantons. Ils sont contraints par la loi de se coordonner en temps de pandémie, quand bien même le virus ne les touche pas tous dans les mêmes proportions. À quoi s’ajoute le flou des injonctions venues de Berne. Jeudi, l’Office fédéral de la santé publique recommandait soudainement le port d’un masque quand la distance sociale ne peut pas être respectée, alors que cette mesure ne figure pas dans son plan de protection des écoles publié la veille. Branle-bas de combat au DFJC: cela concerne-t-il les profs?

«La rentrée des classes commence àprendre des allures de crash-test»

Voilà que des hôpitaux de par le monde –CHUV compris– font état de quelques graves réactions inflammatoires chez des enfants bien portants qui auraient attrapé le Covid-19. Pas de quoi ébranler les autorités sanitaires, mais cela donne du grain à moudre aux 20'000 personnes qui ont déjà signé la pétition en ligne demandant de surseoir à la reprise des cours présentiels en Suisse. Si ces cas sont rares, leur description bat en brèche le discours, qui devenait de plus en plus étayé, selon lequel les écoliers n’ont rien à craindre du coronavirus. Les mesures d’hygiène présentées jeudi ont beau être sérieuses sur le papier, rien ne garantit qu’elles pourront toutes être scrupuleusement appliquées. Dans ce contexte, la rentrée des classes commence à prendre des allures de crash-test un chouïa anxiogène.

Tout ça pour huit petites semaines de cours avant les vacances d’été, sans notes ni examens. Certes, cette courte reprise permettra d’éviter que la parenthèse ne dure six mois –avec un risque évident de décrochage scolaire pour certains– et facilitera le retour au travail des parents. Nécessaire, sans doute. Mais il faudra que la «confiance» et la «sérénité» de Cesla Amarelle se révèlent plus contagieuses que le virus pour que chacun soit détendu le soir du 10 mai.