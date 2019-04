Roger Nordmann ou la mue du Marsupilami

Et si c’était lui, désormais, le nouvel homme fort de la gauche vaudoise? C’est lui qu’on a vu aux côtés de Géraldine Savary quand la sénatrice a dû dire, au plus fort de la tempête polaire Paulsen, qu’elle ne se représenterait plus. C’est lui aussi qui, avec le radical Olivier Français, prend la défense de l’axe romand quand il s’agit de défendre les intérêts du rail de ce côté-ci de la Sarine. Si Pierre-Yves Maillard, lorsqu’il dirigera le plus grand syndicat de Suisse, est une voix qui va (re)compter au niveau national, celle de Roger Nordmann, puisque c’est de lui qu’il s’agit, résonne déjà haut et fort à Berne. Et dans toutes les langues.

Lorsque le groupe socialiste aux Chambres s’est cherché un chef, les regards ne se sont pas forcément tournés vers ce féru du vélo en ville. Élu sans qu’on l’attende vraiment, il s’est révélé. Son entente avec Christian Levrat, qui lui avait savonné la planche pour ce poste, n’était pourtant pas acquise d’avance. Ils sont désormais les deux voix romandes qui comptent au Palais. Lui dont l’engagement environnemental est plus vert, plus pragmatique, moins dogmatique que certains de ces cousins écologistes. Le stratège de la stratégie énergétique 2050, c’est autant lui que Doris Leuthard. Lui qu’on voit sur «Arena», dans un show «excitant» comme jamais, de l’avis même du présentateur, quand il s’agit de jouer les équilibristes roses sur l’accord-cadre à négocier avec l’Union européenne. Lui dont se moque gentiment la vieille dame radicale de la «NZZ» dans sa colonne Classe politique. Lui qu’on lit dans le «Landbote», la «Urner Zeitung», le «Blick».

«Dans les rangs socialistes, sur la ligne, il est classé pile-poil au milieu»

Longtemps «chien fou», «Marsupilami» osent même certains, Roger Nordmann s’est débarrassé de son côté brouillon et a gagné en «rondeur». Dans les rangs socialistes, sur la ligne, il est classé pile-poil au milieu. Il n’y a plus que les jeunes de son camp pour s’énerver de sa dérogation pour rempiler au Conseil national, certains le diagnostiquant trop «élitiste».

C’est une femme qui l’a remis au goût du jour. En annonçant sa candidature à la candidature pour le Conseil des États sur les réseaux sociaux cette semaine, Ada Marra a obligé son camarade socialiste à sortir du bois jeudi. Populaire, la vice-présidente du Parti socialiste l’est dans tous les sens du terme. Elle est aussi plus profilée à gauche, moins apte à capter l’électorat du centre droit. À Moudon, à la fin du mois, le congrès extraordinaire devrait trancher. Dans une salle de la Douane où les frontières idéologiques et stratégiques seront passionnantes à suivre. (24 heures)