Soutenons davantage les enfants aidants!

Pour celles et ceux qui soutiennent un proche, c’est une bonne nouvelle. Le Conseil fédéral a transmis ce mercredi au parlement un projet de loi visant à les aider. Les patrons devront notamment payer un congé de trois jours aux salariés qui s’absentent du travail parce qu’un membre de leur famille ou leur partenaire a besoin d’eux. Et les parents dont l’enfant est gravement malade ou accidenté pourront prendre jusqu’à 14 semaines de congé sur 18 mois.

Lire aussi: Jusqu’à 14 semaines pour les parents de malades

Ces avancées, si elles sont confirmées par les Chambres, apporteront un peu d’air aux personnes qui jonglent entre travail et proche malade. Mais elles laissent une impression de décalage face à l’évolution de notre société. Les aînés sont toujours plus nombreux et de plus en plus souvent, ils ont un enfant unique qui les soutiendra seul dans leur grand âge.

L’évolution démographique n’est pas assez prise en compte par nos assurances sociales. C’est aussi vrai pour le soutien aux proches aidants. Bien sûr, certaines mesures annoncées ce mercredi améliorent la situation de ces enfants devenus adultes qui doivent aider leurs parents âgés. Ceux-ci auront notamment droit au congé de trois jours. Mais quand un père ou une mère a besoin de vous, c’est peu!

Il y a une impression de décalage face à l’évolution de notre société

Certes, des structures sont destinées aux retraités vivant à la maison, comme les soins à domicile. Mais d’autres solutions doivent être envisagées. L’idéal serait de pouvoir accorder à ces enfants qui aident leurs parents un congé de longue durée. Pro Senectute mentionne des alternatives, comme la réduction temporaire du taux d’occupation, une offre plus vaste de services de décharge ou un coaching pour éviter le burn-out des proches. Dans une autre logique, Avenir Suisse proposait il y a quelques années de créer un «capital soins» individuel obligatoire, pour les prestations d’EMS ou de soins à domicile. Pourquoi ne pas l’utiliser aussi pour les proches aidants?

Le problème, si l’on veut soutenir ces enfants, est qu’on risque de retomber sur la difficulté à la base du débat: avec le nombre d’aînés, le coût de tels appuis prendra l’ascenseur. Et il sera difficile de convaincre le parlement d’ouvrir à ce point les cordons de la bourse. (24 heures)