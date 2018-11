UDC, quand l’opposition tourne à l’obsession

Les Suisses n’ont pas peur des juges étrangers. C’est en tout cas ce qu’ils ont dit très largement dans les urnes dimanche. Ils savent que ce petit pays sans beaucoup de ressources naturelles se doit d’avoir un minimum d’échanges avec les autres. Et qui dit échanges dit règles et arbitrages en cas de désaccord. Le plan Wahlen, le réduit national et les abris antiatomiques ne valent qu’en cas de guerre. Visiblement, pour l’électeur, les magistrats européens ne ressemblent pas à des ogives nucléaires.

L’UDC est le plus grand parti de Suisse. Mais il séduit de moins en moins au-delà de son électorat de base. Il reste une formation dont l’opposition confine à l’obsession. Cette campagne l’a une nouvelle fois démontré. Les post-agrariens l’ont joué seuls contre tous. Même avec des messages édulcorés, la formule semble avoir atteint ses propres limites. Oui, les Suisses sont attachés aux accords bilatéraux et ne souhaitent pas qu’on y touche plus qu’on ne l’a déjà fait.

Il y a évidemment de la place pour un parti libéral-conservateur dans ce pays. Parce que certains particularismes quasi séculaires, qui expliquent pour une part notre succès, méritent d’être défendus. Mais l’UDC, parti gouvernemental, ne doit pas s’empêcher d’avoir des idées plutôt que de casser celles des autres. Et cesser de chercher des boucs émissaires – les étrangers, souvent – pour la prétendue crise que traverse de notre pays. Cette recette électoraliste semble dépassée.

Dans le cas vaudois, a contrario, on note les efforts de la section cantonale de l’UDC pour diminuer la pression fiscale sur la classe moyenne, dans une contrée où l’impôt heureux est porté par un ministre de droite qui refuse qu’on y touche. Le parti censé défendre les paysans pourrait aussi proposer une vision pour le modèle agricole suisse en pleine mutation.

Toni Brunner, l’ancien président, retourne justement à la terre. Il quitte la politique et, avec ce retrait, c’est aussi une certaine idée encroûtée de la chose publique qui prend sa retraite. Le départ du fils spirituel de Christoph Blocher est peut-être l’occasion de rompre un peu plus avec un père qui vient de perdre l’autoproclamée «mère de toutes les batailles».

