Un esprit de clocher au fond du trou

Il est parfois des lieux qu’on aime, des causes qu’on veut soutenir, des gens qu’on trouve attachants, et qui s’ingénient à rendre ces élans difficiles.

A lire: Le «mariage forcé» avec Villars étrillé aux Ormonts

Ainsi de la revitalisation des Alpes vaudoises, et plus particulièrement de l’avenir des Diablerets. Ce village de montagne lové au fond de sa vallée, encadré par la muraille majestueuse du massif du même nom, dégage un charme authentique et recèle tous les atouts pour négocier au mieux le virage périlleux de la diversification touristique et économique.

Certes, comme partout dans les stations de moyenne altitude, le défi n’est pas simple, entre réchauffement climatique, concurrence internationale dopée par la numérisation, cherté du franc, remise à niveau des infrastructures et nécessité d’investir. Mais la commune d’Ormont-Dessus (sur laquelle se trouvent Les Diablerets), comme toute la région alpine vaudoise, a la chance de bénéficier d’un effort substantiel de l’Etat (46 millions de francs pour le plan Alpes 2020), et peut miser sur les Jeux olympiques de la Jeunesse 2020 pour donner à ces perspectives un écho décuplé, une dynamique positive.

Or, on assiste avec effarement à un renforcement de l’esprit de clocher qui a déjà tant fait de mal à cette vallée. Depuis quatre ans, la litanie des déchirements et des bisbilles n’en finit plus – avec les voisins, Villars surtout, mais aussi à l’intérieur même de la petite communauté.

L’impression qui s’en dégage est catastrophique. Elle accrédite une réputation de caractères butés, pour qui toute initiative est forcément suspecte, tout projet teinté de favoritisme, toute alliance biaisée, toute ambition malsaine.

Nul doute que des écueils existent, que les discussions entre acteurs régionaux ne sont pas parfaites, comme le reconnaît, dans ce journal, le directeur de Porte des Alpes. Mais rien n’est insurmontable. C’est d’abord une question de volonté: soit on veut progresser et on trouve des solutions, soit on se recroqueville dans ses certitudes et on dénichera sans cesse des problèmes.

A lire: «Nous n’avons pas totalement fait nos devoirs en quatre ans»

Il est grand temps que les mentalités évoluent, et que les courageux (car il y en a!) qui entreprennent d’inventer l’avenir soient soutenus, et non contrecarrés.

Le paysage des Diablerets est magnifique. Il incarne la beauté des Alpes. Il serait regrettable qu’il devienne le symbole d’un trou perdu au pied de rochers infranchissables.