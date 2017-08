Un style Amarelle, audacieux et prudent

La rentrée scolaire a déjà commencé pour la conseillère d’Etat Cesla Amarelle. La cheffe de l’Ecole fraîchement élue a tenu mardi la traditionnelle conférence de presse dans un style déclamatoire, émaillé d’éléments de langage sur la grandeur de l’école vaudoise. Honneur a été rendu implicitement à sa prédécesseure Anne-Catherine Lyon, qui a lancé de nombreux chantiers lors de sa dernière année de règne.

En même temps, comme dirait un certain Macron, Cesla Amarelle appose sa griffe. Une petite révolution corpernicienne est annoncée avec des projets qui devront germer à partir du terrain et non dans les arrière-boutiques du Département. Cette approche pourra être avantageusement perçue comme une rupture avec le dirigisme notoire de la précédente gouvernance. Un vent de liberté soufflera, qui ne fera toutefois pas l’économie d’un certain volontarisme.

Un peu à l’image du président français, la nouvelle magistrate marie les contraires. Toutes proportions gardées, elle se trouve, elle aussi, face à un mécontentement profond. Les sévères critiques des profs sur l’école à deux voies ne sont pas près de se calmer. En bonne stratège, Cesla Amarelle a choisi de ne pas tout renverser. Elle tente la troisième voie avec une pincée de douceur dans la promesse de mesures socio-éducatives tant attendues par les enseignants et une autre plus ferme en vue de digitaliser l’école. L’avenir dira si la recette est bonne. (24 heures)