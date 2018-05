Vevey, ville d’images floues et écornées

C’était il n’y a pas si longtemps. De l’«époque» où Vevey volait presque la vedette à Lausanne. La scène alternative y avait été plus précoce. Entre le Toit du Monde, les pionniers postindustriels des Temps Modernes dans les anciennes annexes des défunts Ateliers mécaniques ou, quelques années plus tard, le Théâtre de la Guinguette. L’Association des buveurs d’orge y prenait racine et les débuts du Rocking Chair y étaient prometteurs. Bref, il se dégageait de cette ville une énergie prompte à séduire loin à la ronde.

«Il se dégageait de cette ville une énergie prompte à séduire loin à la ronde»

Politiquement et au niveau des institutions, ces années «folles» étaient marquées par deux personnalités politiques. Bien avant l’axe Broulis-Maillard pour le canton de Vaud, il y avait le duo Yves Christen et Pierre Chiffelle. Le rassembleur et le trublion. Deux édiles avec une aura qui dépassait largement la Riviera et qui fonctionnaient au carburant du «compromis dynamique» bien avant que l’on ait inventé et breveté cette appellation. De quoi remonter la pente après la crise industrielle de la ville qui, dans les quinze dernières années du second millénaire, avait vu le nombre d’emplois du secondaire divisé par deux, avec en triste point d’orgue en 1993 le record national de chômage (13%). Dans le sillage de cette renaissance, le Musée Jenisch se rénovait pour être en adéquation avec sa réputation. Mais surtout le Festival Images mené de main de maître par Stefano Stoll prenait son envol. Une biennale remarquable, populaire et gratuite qui offrait son nom à la ville pour en faire un slogan.

Eh bien l’image n’en finit plus de s’écorner. La succession de l’omnipotent Laurent Baillif n’a pas été préparée. Ni par l’intéressé ni par le Parti socialiste vaudois pour qui ce qui se passe loin de Lausanne ne présente pas toujours un intérêt manifeste. Sauf quand il s’agit de sanctionner.

Vevey semble redevenue maudite. Au lieu de saisir la perche pleine de promesses qu’aurait pu offrir la concomitance d’une femme syndique et d’un municipal «issu de la diversité», la ville se brise. Édile sous enquête et en arrêt maladie, Exécutif en bisbille sous menace de tutelle, brouille avec Nestlé avec un risque pour la pérennité des soutiens culturels pourtant historiques, directrice du Musée Jenisch qui claque la porte. N’en jetez plus, la Grenette est pleine. Vevey se rapproche de sa Fête des Vignerons. D’ici là, il faudrait se trouver un vrai capitaine pour désenivrer le bateau. (24 heures)