Vivre face à la terreur et l’absence de sens

«La mort se rapproche de nous.» Présidente du Conseil d’Etat vaudois, originaire de Catalogne, Nuria Gorrite exprime avec des mots simples et directs ce que nous ressentons tous, alors que la litanie des attaques gratuites, faciles, lâches et meurtrières reprend, dans ces lieux aimés qui renvoient à nos bonheurs partagés.

Barcelone (comme Paris, Berlin, Nice, Londres), c’est cet ailleurs proche, depuis toujours, bien avant l’essor des vols à prix cassés. Alors bien sûr, on continue de faire des projets de voyage, de revenir d’Espagne et de planifier son prochain séjour dans la capitale allemande ou dans un hôtel londonien – que pourrions-nous faire d’autre? Mais déjà les plages tunisiennes ou les plongées en mer Rouge s’effacent de nos envies, l’inquiétude sourd, au détour d’une conversation. Eviter les grandes villes? Les terroristes foncent désormais sur les vacanciers d’une petite station balnéaire familiale. Un endroit sûr? La Finlande? Même pas, même plus. La Suisse?…

Le ministre français de l’Intérieur Gérard Collomb le rappelait vendredi à la radio, la France compte 18'000 individus signalés par les services de renseignement comme danger potentiel, dont 11'000 font l’objet d’un suivi. Aucune garantie qu’un pauvre type qui s’imagine soudain qu’il faut louer une camionnette pour écraser un maximum de gens sorte de ce contingent, lui-même impossible à surveiller en permanence. Abyssal.

Et pour nous, femmes et hommes de raison, le défi tient à vivre avec la terreur face à l’absence de sens de ces tueurs dévoyés. (24 heures)