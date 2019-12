Une Amérique aux pieds d’argile

La démocratie américaine souffre. C’est l’un des rares points sur lequel les élus démocrates et républicains semblaient pouvoir s’entendre mercredi au Congrès dans les heures qui précédaient le vote pour renvoyer le président des États-Unis en procès devant les sénateurs au début de l’année prochaine. Mais l’Amérique continuera à souffrir au lendemain de la mise en accusation de Donald Trump que la Chambre des représentants devait confirmer mercredi soir. Car les parlementaires sont incapables de s’accorder sur l’origine des maux qui minent leur pays et sur les remèdes à leur apporter.

Lire aussi:Les démocrates votent la mise en accusation de Donald Trump

Au terme d’un automne rythmé par la procédure de destitution du président des États-Unis à la Chambre des représentants, les divisions se sont calcifiées. Pour les démocrates, Donald Trump est la cause des tourments qui mettent en danger la démocratie américaine, l’intégrité des élections et l’État de droit. Pour les républicains, le président est la victime d’un complot entre l’opposition démocrate, les médias et des institutions étatiques dont le FBI, un complot qui menace la nature de la démocratie américaine.

«Le pays va souffrir de divisions irréconciliables jusqu’à l’élection présidentielle»

Dans ce contexte, la procédure de destitution de Donald Trump n’est qu’un prologue avant un dénouement qui exacerbera encore ces divisions en 2020 et la fragilité d’une Amérique complètement paralysée par ses désaccords sur la présidence de Donald Trump. Au Congrès à Washington, on ne parle plus pour se faire entendre, on crie. On ne se modère plus, on exagère. On ne s’écoute plus, on défend les couleurs de son parti. On affirme représenter la volonté des Américains, mais on est exclusivement pour ou contre Trump.

L’Amérique va donc souffrir de ces divisions irréconciliables jusqu’à l’élection présidentielle du 3 novembre 2020. Ce jour-là, les électeurs devront faire un choix monumental pour l’avenir de leur pays. Ils donneront leur verdict sur cette procédure de destitution et sur les attaques formulées mardi par Donald Trump dans une lettre envoyée à Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants. «Vous déclarez une guerre ouverte à la démocratie américaine», accuse-t-il en clamant son innocence. Quel que soit le vainqueur, ce conflit aura une issue certaine: l’Amérique n’en sortira pas indemne.