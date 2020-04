Balayer (soi-même) devant sa porte

Ces quelques lignes s’adressent aux privilégiés. Pas juste aux plus aisés, mais également à vous et moi qui avons la chance d’avoir un revenu suffisant pour nous offrir les services d’une femme de ménage.

Ah, le bonheur de retrouver son cocon impeccable après une longue journée de travail! Ah, l’odeur du propre! Des vitres étincelantes et de cet évier ripoliné! Un sentiment d’un autre temps, avant cette saleté de Covid-19.

Alors que nos libertés sont amputées, notre logement est devenu un refuge de chaque instant, un lieu qui nous procure un sentiment de sécurité. Comme beaucoup et à contrecœur sûrement, vous avez donc préféré confiner à votre tour chez elle celle qui range habituellement vos affaires, nettoie vos sols et vos toilettes. Ces femmes discrètes, bosseuses et de confiance, qui connaissent vos préférences, vos manies et votre intimité, parfois mieux que vos proches.

A lire aussi: Les femmes de ménage, ces oubliées du système

Depuis ce 14 mars, les femmes de ménage, souvent issues de la migration, parfois sans titre de séjour valable (c’est le cas pour 8 à 10% des chanceuses déclarées par Chèques-emploi), très souvent au noir, ont été privées de leurs gagne-pain. Pour la majorité d’entre elles, un job à plein temps.

«Pas d’heures, pas de paie.» «Ce n’est tout de même pas de ma faute si ce foutu coronavirus m’oblige à prendre des mesures de sécurité», se sont dit certains. C’est oublier, méconnaître ou sciemment refuser un fait: vous êtes un patron ou une patronne! Lorsque vous arrêtez de verser un salaire, au noir ou déclaré, vous êtes dans l’illégalité. Ces femmes, qu’elles soient mères, seules ou divorcées, n’ont pas besoin de cette précarité. Et de l’indifférence coupable des autorités fédérales et cantonales.

Dans ce nouveau monde mis à genoux par le Covid-19, on se met aussi à rêver de l’après. Avec le maigre espoir du réveil d’une société meilleure. Plutôt que de croire, pourquoi ne pas agir? Et ainsi prendre conscience que votre femme de ménage mérite salaire dans cette crise, tout comme demain, souffrante ou en vacances. À notre tour de balayer devant notre porte.