Les pas chassés du président

Ils sont une centaine et résument à eux seuls où en est la France des grèves en cette fin 2019. En dansant un «Lac des cygnes» militant sur le parvis du palais Garnier la veille de Noël, les danseurs de l’Opéra de Paris ont cristallisé en quelques pas chassés le cœur de la réforme des retraites. L’âge de départ selon le secteur d’activité, lié à la pénibilité, 42 ans en l’occurrence pour une profession qui débute à 8 ans après une sélection draconienne. Où les années de scène et de douleur usent le corps des quadrilles et coryphées rêvant tous de finir danseur étoile. Graal dans une institution unique au monde qui détient le plus ancien régime spécial des retraites, datant de Louis XIV.

Des privilégiés, diront certains. Mais qui viennent de faire plier Édouard Philippe. Car il est des métiers auxquels on ne s’attaque pas, même lorsqu’on joue la carte du pourrissement et qu’on table sur des passagers de métro et de TGV au bord de la crise de nerf en cette période de Fêtes.

«Le gouvernement montre qu’il peut lâcher. Et donne raison aux grévistes»

Avant les danseurs et l’aura internationale du ballet français, ce furent les policiers et les militaires, main armée du gouvernement, avec lesquels il vaut mieux ne pas se fâcher. Suivirent les pilotes d’avions qui tiennent le ciel entre leurs mains, les élus au Sénat, pour des raisons évidentes, même si ces derniers ont promis de se plier, de mauvaise grâce et à un train de sénateur, au nouveau régime. En acceptant, au cas par cas, de déroger à la future réforme, le gouvernement montre qu’il peut lâcher. Et donne raison aux grévistes, à qui il suffit de continuer encore et toujours pour obtenir plus.

Matignon prouve aussi qu’il a sous-estimé la ténacité des syndicats, leur pression sur les non-grévistes pour faire durer le bras de fer, les cagnottes spontanées de solidarité. Et surtout le soutien de la population qui, malgré la grogne, est toujours là.

À Emmanuel Macron, retranché dans le silence de son fort de Brégançon, on a envie de crier «Tiens bon», cette réforme il faut la faire. La France a-t-elle encore le luxe de s’accrocher à ses privilèges? Mais déjà l’édifice se lézarde. Et les pas hésitants du président et de son premier ministre en ce début d’année seront sans doute moins élégants que les arabesques des petits rats de l’Opéra.