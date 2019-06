Combattre la précarité sur le dos des démunis

Difficile, avec un regard suisse, de se plonger sans trop d’a priori dans le dossier de la réforme du chômage en France. Avec un taux de 8,4%, il est clairement en baisse, mais quand on découvre que 70% des emplois créés sont des contrats précaires de moins d’un mois, quand on apprend que des dizaines de milliers de salariés touchent plus au chômage qu’au travail, on mesure l’ampleur des dysfonctionnements. Pudiquement, un dirigeant syndical le reconnaît: «On a des demandeurs qui optimisent le système et qui gagnent 12 mois de salaire à temps plein en n’en travaillant que 8…»

Clairement, il fallait une réforme.

Le problème, c’est qu’Emmanuel Macron, tout en insistant sur la lutte contre la précarité, a fixé en réalité une tout autre priorité: il s’agissait d’abord d’économiser 3,4 milliards d’euros. À vrai dire on peut le comprendre, car même si le déficit d’Unédic (l’organisme qui gère le chômage en France) s’est beaucoup réduit et tend vers zéro, la dette reste énorme. Que le président veuille profiter de la baisse du chômage pour assainir les comptes peut se défendre.

A lire: Macron lance une réforme du chômage à hauts risques

Mais il le fait de manière déséquilibrée. Il tape sur les demandeurs d’emploi et rien que sur eux, comme s’il suffisait de traverser la rue pour cesser de l’être. Les entreprises, dont beaucoup profitent, pour ne pas dire abusent, du système, ne paieront pas un centime de la facture. Certes, un système de bonus-malus sera introduit pour certaines d’entre elles, une petite partie, 20 à 25% de celles qui ont recours aux contrats courts, selon les estimations de la CFDT.

«Le président tape sur les demandeurs d’emploi et rien que sur eux»

L’organisation faîtière patronale, le Medef, hurle à la mort, mais c’est pour la galerie, en réalité elle est satisfaite de la modicité des mesures la concernant. Soyons clairs: plusieurs points de la réforme sont pertinents et corrigent la tendance de certaines branches à fragiliser le statut des salariés pour mieux en profiter. Des travailleurs précaires, espérons-le, verront leur statut s’améliorer.

Mais beaucoup d’autres, parce qu’il fallait faire des économies, verront leur situation empirer. N’en déplaise au Medef, ils paieront la facture. Seuls. (24 heures)