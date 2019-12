Le courage plus fort que le règlement

Des transgenres au service militaire! Il faut être sincère: en août dernier, nous n’aurions pas misé un kopeck sur une évolution si rapide du dossier, presque jugé hors de propos. À l’époque, Ellyot, né fille et devenu homme, confiait dans nos colonnes sa frustration d’avoir été déclaré inapte à cause de son changement de sexe. Et ce malgré sa volonté de remplir ses obligations militaires, ainsi que d’excellents résultats sportifs et médicaux. La position de l’armée était alors sans nuances: la transsexualité rend inapte au service militaire, justifiaient les communicants, en se retranchant derrière l’engagement d’un expert en matière de diversité pour prouver que le sujet préoccupait la grande muette. Autant d’arguments qui donnaient l’impression que l’intégration des personnes trans ne faisait pas vraiment partie des dossiers prioritaires.

Le témoignage courageux d’Ellyot a le mérite d’avoir changé la donne. Dès le lendemain de notre publication, le chef de l’armée, Philippe Rebord, se déclarait favorable à l’intégration des transgenres. Deux semaines et demie plus tard, les services de communication de la Défense révélaient l’existence du lieutenant-colonel Christine Hug, première transgenre haut gradée de l’histoire du pays. Le tabou brisé, on se demandait alors combien de temps il allait encore falloir pour que les personnes transgenres ne soient plus systématiquement déclarées inaptes.

Réponse: quelques mois. Car la conseillère fédérale Viola Amherd, fraîchement arrivée à la tête du Département de la défense, semble bien avoir envie que les choses bougent. Elle le dit dans son interview, elle n’acceptera aucune discrimination au sein de l’armée. Elle veut par ailleurs y voir davantage de femmes et la refaire briller dans les yeux des jeunes. Terminé également les aberrations, comme rester dormir la nuit du vendredi au samedi pour ne rien faire. Et c’est bien cet esprit d’ouverture qui pourra contribuer à rendre à nouveau l’armée attractive et ainsi garantir l’alimentation des effectifs.

Inutile, comme le préconise le Conseil fédéral ainsi que le parlement, de taper sur le service civil pour espérer que les soldats qui ont déserté les rangs pour aider la communauté reviennent comme par magie au garde-à-vous. Il faut commencer par faire son autocritique avant de chercher des explications ailleurs. Ça, Viola Amherd semble l’avoir bien compris, même si les défis qui reposent sur ses épaules ressemblent aux travaux d’Hercule.