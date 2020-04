La crise a de forts caractères

Pour reprendre les mots d’un président de la République, la période actuelle a tout d’une guerre, cette fois contre un ennemi que l’époque veut toujours plus insaisissable. Aux divisions de Panzer d’antan ont d’abord succédé des escarmouches dans la jungle, puis des terroristes en pleine ville avant qu’on ne sombre aujourd’hui dans l’incroyablement petit avec ce virus ravageur.

Comme on reconnaît les bons capitaines dans le mauvais temps, on peut percevoir le caractère de l’humain lorsque les temps deviennent durs. Et là, franchement, le meilleur et le pire participent à la manoeuvre. Il y a eu, évidemment, ces petits profiteurs égoïstes qui remplissaient leur cave de paquets de pâtes et de rouleaux de PQ au début de l’angoisse, comme des passages bousculant les autres pour arriver les premiers aux canots de sauvetage. Il y a, évidemment, ces gros profiteurs profitant de la rareté pour vendre à prix d’or les bouées de sauvetage face à la pandémie. Il y a ces pays, soudainement isolationistes, confisquant le matériel de leurs anciens amis. Il y a le retour des délateurs zélés si heureux de dénoncer.

«Il restera longtemps, ce petit réflexe de survie, cette légère méfiance»

Mais il y eu aussi ces démonstrations d’humanité émouvantes, qui faisant les courses ou gardant les enfants, qui écrivant à ses aînés ou applaudissant aux fenêtres les soignants. Il y a eu cette solidarité qu’on croyait disparue, ces concerts au balcon, ces dons de matériel, ces entrepreneurs modifiant leur ligne de production pour fabriquer ce dont le pays manquait cruellement, ces hébergements offerts à ceux qui en manquaient.

Forcément, comme dans tout conflit, on scrute l’autre, le voisin, le passant, pour savoir si on peut lui faire confiance. Parce que, derrière son sourire ou son offre d’aide, se niche peut-être un danger mortel, une contagion fatale, à l’insu de celui qui en serait porteur. On aime donc son congénère mais en gardant ses distances, on se réjouit d’un rendez-vous mais en visioconférence, on chérit sa famille qu’on préfère ne plus embrasser.

La dualité des sentiments se terminera un jour, beaucoup plus tard que le confinement. Il restera longtemps, ce petit réflexe de survie, cette légère méfiance, ce geste de recul inconscient. Sans doute plus longtemps que cette fraternité qui lie la majorité des humains dans le malheur, cette fraternité qui succombera sans doute à nos mauvaises habitudes bientôt revenues, à nos vies à nouveau pressées et égocentrées.