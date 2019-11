Démêler Levrat du faux dans la défaite du PS

Christian Levrat a tout de même un drôle de rapport avec les médias. Dans le registre «acharnement» du quatrième pouvoir, il a souvent évolué main dans la main avec Christophe Darbellay, qui n’a pas hésité à comparer les journalistes à des chiens. Mardi, au moment d’annoncer à Xavier Alonso, à la RTS, pourquoi il rendait les clés du PS, il a été appelé à commenter un dérapage verbal et sexiste d’Antonio Hodgers sur une collègue du «Temps». Une perche (à micro) qu’il a de nouveau saisie pour condamner le conseiller d’État genevois, mais pour redire, aussi, qu’en gros la presse ferait mieux de ne pas trop donner son avis. Cela ressemble d’ailleurs au projet que les socialistes avaient il y a quelques années pour sauver les médias. N’auraient touché de l’argent public que ceux de «qualité», qualité qui aurait été jugée… par une commission, notamment composée d’élus.

Puisque vous voulez un éditorial avec des faits, Monsieur Levrat, laissez-moi vous en donner au moins un. Oui, le PSS est le grand perdant de ces élections fédérales. D’autres partis perdent des plumes, c’est vrai. Mais le score rose est historiquement bas et largement au-dessous de celui qui prévalait au début de votre mandat. Vous préférez croire que l’électeur Vert est un électeur socialiste qui se serait perdu. Et qu’il finira par revenir au bercail à la rose. Ici aussi, la présidente du canton a eu quelques mots – même si elle a tenté de les «recontextualiser» après – un brin condescendants pour le petit frère qui devient majoritaire. C’est un manque de tact pour vos partenaires écologistes qui ont eux aussi une histoire, qui ont eux aussi des responsabilités gouvernementales dans les cantons, qui ont eux aussi connu des hauts et des bas.

«Oui, les socialistes sont les grands perdants de ces élections fédérales»

Donc tout ça ne va pas m’empêcher de donner un avis, que personne – et même pas vous – n’est obligé de lire ou de partager. Je m’inspire en l’occurrence d’une autre de vos camarades, Cesla Amarelle: «Il faut que le PS apprenne à perdre.» Et puis, cher Christian Levrat, que l’on soit d’accord avec vous ou pas, on ne peut que reconnaître votre intelligence. Lorsque vous faites preuve de finesse sur les ondes, vous peignez un tableau si juste de ce pays dont l’unité se distend au profit de ses régionalismes. Quand vous dites que la transition écologique ne devra pas laisser les classes populaires sur le bas-côté, j’abonde. C’est ce discours que vous auriez pu travailler, l’écosocialisme, pour ne pas vous ramasser pendant ces vendanges électorales.