«Drames conjugaux»: fin de la tolérance

C’est comme si un voile s’était déchiré devant les yeux de la société. En quelques années, ce qu’on appelait les «drames conjugaux» et que l’on considérait comme une face perverse de la passion amoureuse, certes inacceptable mais au fond difficilement évitable, est devenu un fléau que l’on peut et doit combattre.

Dans ce déchirement du voile, les mouvements féministes ont joué un rôle décisif. Ils ont mis en évidence l’ampleur d’une violence à sens unique où les hommes sont bourreaux et les femmes victimes, rarement le contraire. Ils ont également révélé la formidable inertie sociale qui prive les victimes de soutien – la multitude de femmes tuées en France malgré des dépôts de plainte en témoigne…

«Avec le Grenelle, Marlène Schiappa tente de faire de ce combat une cause nationale»

En lançant le Grenelle des violences conjugales, la jeune secrétaire d’État Marlène Schiappa tente de faire de ce combat une cause nationale. Curieusement, elle est abondamment critiquée pour cela, y compris chez des défenseurs de la cause des femmes qui ne voient dans le Grenelle qu’une mise en scène médiatique destinée à faire illusion. Un effet d’annonces sans effets, jugent-ils, puisqu’on ne débloque pas plus d’argent.

Ce procès est injuste.

Certes Marlène Schiappa, secrétaire d’État, n’est qu’une demi-ministre sans grand pouvoir. Ses moyens, ce sont l’audace, la pression médiatique, et le relais qu’elle cherche – et trouve en partie – dans les associations. Peut-être aussi, ne soyons pas naïfs, un discret soutien du président Macron et de sa femme.

Lire aussi: Une mobilisation sans précédent pour faire baisser les féminicides

Quoi qu’il en soit, en réussissant à convoquer un Grenelle des violences conjugales, Marlène Schiappa a fait plus que lancer un grand débat médiatique, ce qui d’ailleurs ne serait pas rien. Elle a réussi également à tordre le bras de grands ministères – l’Intérieur, la Justice, l’Éducation – pour les contraindre à empoigner le sujet.

À ceux qui ne verraient là que péripéties franco-françaises, un petit rappel. La Suisse, en termes de femmes assassinées par leur conjoint, n’est pas bien classée en comparaison européenne. Un peu mieux que la France, mais pas beaucoup…