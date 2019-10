Du mauvais usage de la bascule fiscale

C’est quelque part un vote populaire floué par certains Exécutifs des villes et des villages. Rappel des faits. En marge du scrutin sur la RFFA, collectivités locales et Canton s’étaient mis d’accord sur une série d’effets compensatoires et de vases communicants. Gagnant-gagnant ou perdant-perdant, selon le point de vue.

Dans ce deal, le second reprend notamment à sa charge les soins à domicile – 80 millions par année – et augmente de 1,5 point ses impôts. En compensation, les Communes baissent le leur en fonction de leur diminution effective de charges. C’est aussi pour ça que le peuple vaudois a redit oui à la réforme sur l’imposition des entreprises, version fédérale. Cette opération a d’ailleurs un nom poétique et barbare qui n’aurait pas déplu à Gilles: la bascule fiscale.

La grande majorité des collectivités locales, pas toutes de gauche d’ailleurs, a décidé de ne pas respecter ce deal. En tout cas pas dans sa forme originelle. Bien sûr, certaines sont dans les chiffres rouges et préfèrent ne pas baisser la dîme et ne pas toucher à leurs dépenses. Ou à leurs investissements. C’est évidemment leur droit de continuer à s’endetter, surtout aux taux d’intérêt actuels. Cela l’est moins quand c’est au détriment d’un accord passé.

Le contribuable de ces communes n’aura non seulement pas droit à l’«opération blanche» prévue, mais verra sa charge fiscale augmenter via la part cantonale. C’est cette voie qu’ont par exemple choisie Nyon ou Lausanne. Cette dernière n’ayant répercuté qu’un tiers de la baisse promise, estimant suffisante celle sur les déductions pour primes maladie.

«En matière de démocratie directe, il y a donc une double peine»

En matière de démocratie directe, il y a donc une double peine. D’abord, pour une partie, ce pour quoi le contribuable – pour la classe moyenne en tout cas – a dit oui dans les urnes est bafoué. Mais, pour ce même citoyen et électeur, l’entourloupe se double d’un recours quasi impossible au référendum. Surtout quand le taux global reste stable tout en étant fixé pour plusieurs années. C’est donc une promesse trahie à peu de risques, tant défendre le pouvoir d’achat de la classe moyenne a rarement été porteur électoralement.

Il y a pourtant d’autres manières de faire. Celles choisies par exemple par Aigle ou Yverdon. Malgré des budgets déficitaires ou serrés, elles ont décidé d’appliquer cette baisse. Et si la situation financière de ces communes respectueuses du contrat passé devait se péjorer, rien ne les empêcherait, dans un avenir proche, de proposer d’augmenter à nouveau leur taux d’imposition. Une décision qui, elle, serait soumise à un référendum populaire. Le respect des institutions en quelque sorte. Dans un canton aux chiffres noirs, la baisse de la douloureuse fiscale reste un véritable tabou.