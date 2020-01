Dur de remonter sur un perchoir glissant

Jeudi soir, le président du Grand Conseil, Yves Ravenel, a finalement opté pour la transparence en dévoilant à «24 heures» l’ordonnance pénale qui motive sa condamnation pour «menaces qualifiées» et «tentative de menaces qualifiées» à l’encontre de sa future ex-épouse.

L’a-t-il visée avec un balai? Menacée de mort? La procureure Marjorie Moret juge que oui. Lui continue de rejeter ces accusations, concédant tout au plus quelques prises de bec et la destruction de plusieurs ampoules, dans le cadre d’une procédure de divorce qui traîne en longueur.

Mais dans cette pitoyable affaire, ce qui compte aujourd'hui manifestement le plus pour Yves Ravenel, c’est de montrer qu'il n'est pas à ranger dans la catégorie des maris violents.

Car mardi dernier au parlement, sans connaître le fin mot de l’histoire, la gauche crachait son venin sur l’élu UDC en réclamant sa tête, dans un contexte où tout ce qui ressemble désormais de près ou de loin à de la «violence faite aux femmes» est devenu intolérable.

«Au lieu de désamorcer la bombe, Yves Ravenel a retourné le balai contre lui»

On veut un président du Grand Conseil exemplaire. C’est plus que légitime. Le premier citoyen du canton n’aurait pas dû perdre les pédales, même plusieurs mois avant son élection. On relèvera au passage que la gauche de l’hémicycle n’a pas davantage brillé par sa grandeur d’âme, pressée de monter sur ses grands chevaux pour lyncher un adversaire politique.

Quoi qu’il en soit, on imagine mal Yves Ravenel remonter au perchoir mardi prochain. C’est à lui seul de décider s’il se maintient à la présidence, et il communiquera ses intentions en début de séance du Grand Conseil. Mais sa position est devenue intenable.

Il eût été mieux inspiré de désamorcer la bombe en amont et de battre sa coulpe. Comme l’avait fait par exemple en 2018 un autre UDC, le député et policier Philippe Ducommun, chantre de la lutte contre le travail au noir. Condamné pour avoir employé illégalement une nounou équatorienne, il n’avait pas attendu que l’affaire s’ébruite pour en parler à «24 heures» et regretter amèrement sa «connerie». Ou comment transformer une grosse casserole en acte de bravoure.

Pour avoir cru, en toute naïveté, que son linge sale ne serait pas étalé sur la place publique, pour n’avoir pas vu à quel point une condamnation pénale était peu compatible avec la charge hautement honorifique de président du parlement, Yves Ravenel a malencontreusement retourné le balai contre lui.