L'enfer, c'est les autres. Et leur jardin

Relire «Huis clos», de Sartre. J’y ai pensé dès le premier jour du confinement. Après trois jours à la maison, cette pépite du chantre de l’existentialisme était avalée en une heure. Depuis, la désagréable impression que mon quotidien ressemble de plus en plus à cette pièce de théâtre en un acte est tenace. «Huis clos», c’est une parabole sur l’enfer dans laquelle Garcin, Inès et Estelle, qui sont morts et enfermés ensemble pour l’éternité, découvrent un châtiment des plus insidieux: le regard de l’autre et les rapports tordus qui en découlent. D’où la fameuse formule «l’enfer, c’est les autres», qui tombe en fin de texte.

«J’aime dramatiser, alors j’ai décidé qu’on était dans la pièce de Sartre»

Morts, donc incapables de décisions et d’actes nouveaux qui pourraient les sauver, les antihéros découvrent que les deux autres sont en réalité leurs bourreaux. Contraints à l’introspection, ils sont surtout condamnés à la confrontation, aux conflits. Chacun devient un objet que les deux autres jugent et observent. Incapables ne serait-ce que de cligner des yeux, ils doivent se supporter pour l’éternité.

Évidemment, le huis clos imposé par le confinement sauce Covid-19 n’est pas si radical. Mais j’aime dramatiser, alors j’ai décidé qu’on était dans la pièce de Sartre. Il faut dire que les restrictions actuelles nous privent des ressources de l’action, nous réduisent à une conscience paralysée. La vie se fige. Conséquence: dans mon quartier, comme dans la pièce, on a tout le temps. Alors on s’observe. On se jauge.

Pour nous délivrer de cet esclavage, il n’y a que l’action. La marge de manœuvre étant entravée, beaucoup se sont rabattus sur le jardinage. C’est tous les jours samedi. Je sens encore le poids du regard d’un voisin, tondeuse pleine à craquer, qui scrute mon jardin en se demandant quand nos pelouses seront enfin au diapason. Les premiers jours, j’ai préféré jouer dans l’herbe avec mes enfants. Mais comme Sartre le professait, pour affronter l’absurdité fondamentale de l’existence, il faut agir. Alors j’ai sorti ma tondeuse.

Le jugé ravi de se prendre pour le juge, j’ai même surenchéri. Débroussailleuse à pleine puissance, je me suis attaqué à l’épais massif de lierre au fond du jardin, que personne n’était jamais allé embêter mais que tous les voisins voient très bien. Presque convaincu d’avoir donné un semblant de sens à une situation hallucinante, j’attends la réplique. À n’en pas douter, elle viendra. Car dans mon quartier transformé en enfer vert, le mot d’ordre est désormais le même que celui, grinçant, qui clôt la pièce de Sartre: «Eh bien, continuons.»