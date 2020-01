Faites-vous plaisir, ces Jeux sont les vôtres

Chers athlètes des JOJ,

Durant quatorze jours, vous vous trouverez au cœur d’une expérience unique. Celle de nouveaux Jeux créés spécialement pour vous. Jusqu’à présent, vous avez vécu des instants intenses, grâce au sport. Vous avez été grisés par les émotions de la victoire et tant de fois frustrés par des échecs qui se sont par la suite révélés constructifs pour votre apprentissage. Le quotidien d’un athlète est un ascenseur émotionnel qui vous fait grandir plus vite que n’importe quel autre jeune du même âge. Vous avez connu les blessures, la résilience et vous menez de front carrière sportive et études. Le tout dans un contexte délicat, celui de la transition entre l’enfance et le monde des adultes.

Mais si vous me permettez de vous donner un conseil, en tant qu’ancien jeune, qui plus est, papa de deux ados, je vous dirais de ne pas passer à côté de l’essentiel. Les Jeux sont faits pour jouer. Alors, prenez cette parenthèse olympique comme un cadeau de la vie. Car si vous avez été sélectionné·e·s, ce n’est pas par hasard. C’est parce que vous faites partie de l’élite mondiale. Ces Jeux sont à vous, vous les méritez. Alors faites-vous plaisir et prenez votre pied.

«Profitez de l’instant présent, vivez chaque seconde à fond et faites briller la flamme qui brûle en vous»

On ne sait pas de quoi demain sera fait. Sur les 1872 athlètes de ces JOJ, certains deviendront sans doute des virtuoses de leur discipline qu’on reverra sur les podiums des JO traditionnels. Mais la plupart d’entre vous ne vivront pas du sport. Ce qui ne signifie pas que vous ne vivrez pas une existence merveilleuse. De la même façon, on peut très bien être un sportif accompli et un piètre être humain. J’espère sincèrement que vous vivrez la plus belle des carrières sportives, mais je vous souhaite avant tout de devenir une personne accomplie et heureuse.

Ces JOJ seront, qui sait, le commencement pour vous d’une formidable aventure. Ils resteront peut-être le plus beau souvenir de votre vie de champion·ne. Ils seront quoi qu’il en soit ce que vous en ferez. Alors, rêvez en couleur, profitez de l’instant présent, vivez chaque seconde à fond et faites briller la flamme qui brûle en vous comme une torche olympique. Vous êtes la vasque de ces Jeux, c’est vous qui les portez par votre dynamisme et votre passion.