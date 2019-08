Fiers de défendre un élan collectif

On leur a demandé l’impossible et les auteurs de la Fête des Vignerons ont joué le jeu. Ils ont choisi un moment marquant de ces trois dernières semaines, trahissant ainsi tous les autres. Et elle est vraiment là, la Fête! Là dans l’impossible qui devient possible, dans ces milliers de sourires rencontrés pendant trois semaines, dans la disponibilité des gens, dans leur envie de raconter leur vécu, de partager leurs émotions comme dans l’opportunité de l’écrire sans pécher par béatitude. Parce que c’est témoigner d’une réalité! La Fête est là aussi dans ce dernier geste des acteurs-figurants qui ont assuré comme des pros vingt représentations et qui ont lancé une pétition pour rejouer la dix-huitième avortée pour cause de pluies abondantes après les 90 minutes contractuelles. Derrière leur costume, ces acteurs-figurants sont peut-être des financiers, des petits patrons, des employés mais tous ont fait parler la générosité sans jamais raisonner en termes de profit, ni de gain. Le dire, c’est encore attester d’une réalité qu’un élan collectif peut exacerber.

«La Fête des Vignerons permet de se reconnecter à ces autres réalités. La simplicité. Le vivre ensemble»

Dans les annales de l’événement veveysan, il est souvent question de miracle de la Fête. Cette année encore, il s’est manifesté dans les vibrations de 5500 acteurs-figurants à l’unisson, dans cette fierté d’une région démontrant aux capitales de la nuit qu’elle sait aussi faire la fête dans une atmosphère si bienveillante qu’elle en devient presque irréelle.

Alors, bien sûr, on a lu les commentaires légitimes de ceux qui ont vécu l’overdose médiatique. Et on aurait aimé les convaincre, fiers de défendre une émotion rassembleuse et contagieuse! Parce qu’au-delà de sa course historique aux superlatifs, la Fête des Vignerons permet de se reconnecter à ces autres réalités. La simplicité. Le vivre ensemble. L’émerveillement. Si cette parenthèse enchantée se rouvre tous les vingt ans, immuable, les spectacles ne se comparent pas, s’imposant en marqueur de leur temps. Et si les nouvelles technologies ont sublimé celui de Daniele Finzi Pasca, sa poésie portée par les acteurs-figurants a traduit l’essentiel: l’amour de l’autre et, au-delà, de la terre.